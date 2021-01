Policisti niso ugotovili kaznivega dejanja ob vnosu angleške različice

Policisti kranjske policijske uprave (PU), ki so preiskovali primer vnosa angleške različice novega koronavirusa v Slovenijo, s katerim je bil okužen državljan Kosova, niso ugotovili znakov uradno pregonljivih kaznivih dejanj.Ugotovili so, da je tujec sredi januarja prek Slovenije opravil tranzit iz Kosova do Belgije, kjer je na začasnem delu. Tam je bil napoten na testiranje, po katerem je pristojna belgijska ustanova izdala dve pristni potrdili. »Na prvem potrdilu je bil zabeležen podatek, da je test negativen. Dan kasneje pa je bilo izdano še novo potrdilo, da gre pri prejšnjem za pomoto in da je test pozitiven,« so sporočili s PU Kranj in dodali, da še preverjajo, na kakšen način in ali je bil tujec seznanjen z drugim potrdilom.Kosovski državljan, ki ima v Sloveniji urejen status tujca, se je v Slovenijo vrnil 23. januarja. Kranjski policisti so ga izsledili v Kranju, ko je v okviru tranzita sam čakal na nadaljnji prevoz. Doslej ni bilo ugotovljeno, da bi bil tujec po pozitivnem rezultatu v Sloveniji s kom v stiku, so pa policisti italijanskim varnostnim organom takoj posredovali podatke o vozniku, s katerim se je tujec pripeljal do Slovenije.