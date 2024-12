Policisti ustavili vozilo, ki ni opravilo tehničnega pregleda

Policisti specializirane enote za nadzor prometa na Generalni policijski upravi so decembra s predstavniki agencije za varnost prometa (AVP) in inšpektorji inšpektorata za infrastrukturo na območju več občin opravili nadzor nad delom organizacij, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje tehničnih pregledov. Ugotovili so več nepravilnosti.

Pri ustavljenem tovornem vozilu so na podlagi podanega suma, da ni tehnično brezhibno, odredili in opravili izredni tehnični pregled, ki ga je izvedla strokovna organizacija. V sklopu izrednega tehničnega pregleda je kontrolor tehničnih pregledov tega opravil površno, saj je pri prvem pregledu ugotovil zgolj šest napak na vozilu. Ugotovil je sicer več napak, ki jih je vpisal nepravilno pod opombe.

Naknadno odrejen in opravljen ponoven izreden tehničen pregled je pokazal šest kritičnih in 13 drugih napak. Kontrolor svoje ugotovitve glede nepravilnosti ovrednoti, in sicer kot pomanjkljivost, napako ali kritično napako vozila. V okviru samega prekrškovnega postopka s kontrolorjem tehničnih pregledov so policisti ugotovili, da ta posameznih merilnih naprav oziroma opreme ne zna pravilno uporabljati. Vozilo so do prenehanja razlogov izločili iz prometa in mu začasno odvzeli registrske tablice.

V naslednjem poostrenem nadzoru cestnega prometa in dela strokovnih organizacij, ki opravljajo tehnične preglede, so policisti v sodelovanju z inšpektorji in predstavniki AVP preverili več vozil. Samostojnemu podjetniku so pri opravljanju njegove dejavnosti prevoza v cestnem prometu izdali plačilni nalog, ker zapisovalna naprava ni bila pregledana v predpisanem obdobju, vozilo ni imelo brezhibnega zavornega sistema, prav tako ni bila pregledana naprava za omejevanje hitrosti vozila.

Policist je slednje ugotovil na podlagi potrdila o opravljenem tehničnem pregledu, ki ga je vozilo opravilo pred zaustavitvijo v cestnem prometu. Voznik je bil s takšnim vozilom udeležen v cestnem prometu, čeprav je bilo pri rednem tehničnem pregledu ugotovljeno, da vozilo zaradi kritičnih napak tega ni opravilo. Vozilo so začasno izločili iz prometa in mu odvzeli registrske tablice.

Pri nadzoru ene izmed strokovnih organizacij so policisti skupaj z inšpektorji ugotovili, da so kontrolorji potrdili tehnično brezhibnost vozila, čeprav tehnični pregled ni bil opravljen v skladu s predpisi. Pri odreditvi izrednega tehničnega pregleda pa so ugotovili, da ima vozilo tudi napake, ki jih predhodno niso zapisali na potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu.

Zaradi kršitev določb zakona o motornih vozilih glede opravljanja tehničnih pregledov vozil je inšpektor zoper strokovno organizacijo in njeno odgovorno osebo uvedel prekrškovni postopek. Prav tako so z ugotovitvami seznanili AVP, ki izvaja strokovni nadzor nad delom strokovnih organizacij, ki izvajajo tehnične preglede.

Namen skupnih nadzorov nad delom organizacij, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje tehničnih pregledov, je izboljšanje izvajanja tehničnih pregledov vozil in posledično večja varnost vseh udeležencev na naših cestah. Le tehnično ustrezna vozila so namreč varna vozila v prometu, so sporočili z AVP.