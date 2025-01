Politična tvorba, zgrajena okoli enega človeka

V nadaljevanju preberite:

Največja vladna stranka, rekordna zmagovalka volitev leta 2022, je praznovala tretje leto obstoja. Stranka novega obraza, ki se ji še ni uspelo konsolidirati kot tradicionalna stranka po vzoru SDS, SD ali NSi, je v tem času izgubila približno polovico podpore, povečala se je njena odbojnost, šef stranke in predsednik vlade Robert Golob, od katerega je odvisna prihodnost stranke, je z vrha lestvice priljubljenosti politikov zgrmel na njeno začelje.

»Čeprav se morda zdi, da je Gibanje Svoboda v treh letih obstoja postala dobro etablirana stranka v slovenskem političnem prostoru, je takšna ocena prehitra,« na vprašanje, ali se je Gibanje Svoboda razvilo v organizirano stranko z vsemi funkcionalnostmi in ali jo lahko uvrščamo med etablirane, tradicionalne slovenske stranke, kakršne so SDS, SD in NSi, odgovarja politolog in politični analitik dr. Marinko Banjac.

Kako gre za stranko, ki je zgrajena okoli enega človeka, lahko preberemo tudi v sporočilu za javnost, ki so ga iz stranke poslali ob tretji obletnici: »Predsednik stranke Robert Golob s svojo predanostjo in vizijo usmerja Gibanje Svoboda skozi izzive, ki so pred nami. Njegovo vodstvo in jasno začrtana pot k bolj odprti in vključujoči družbi nas navdihujeta, da vztrajamo pri svojih prizadevanjih za boljšo prihodnost Slovenije in Evrope. Tega se zavedajo tako ministri kot tudi poslanci Svobode.«