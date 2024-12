Monolitnost koalicije spravlja v obup opozicijo

V nadaljevanju preberite:

»Če bi pogledali trend, sta SDS in Gibanje Svoboda ohranjala enakomerno razmerje skozi celotno leto. Če pogledamo nazaj, pa vidimo, da se je Gibanju Svoboda javnomnenjska podpora prepolovila, medtem ko podpora SDS ostaja enaka,« ugotavlja Janja Božič Marolt, direktorica inštituta Mediana, ki za Delo na mesečni ravni izvaja meritve podpore političnim strankam in politikom.

Dr. Samo Uhan, sociolog in politični analitik s Centra za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij na FDV pa opaža, da se je v zadnjih dveh mesecih zgodil obrat, ki ga v javnem mnenju poznajo iz teorije, imenuje pa se »udarec nazaj«: »Ko je nekdo sistematično napadan, javnost pa hkrati oceni, da ti napadi niso povsem upravičeni, sledi javnomnenjska korekcija ocen. Prav to se zdaj dogaja.« Javnost je po njegovem prepoznala, da napadi na vlado niso do konca upravičeni.