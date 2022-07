Političnemu vplivu se bliža konec

Opozorila tako znotraj policije kakor tudi zunanje strokovne javnosti, da so zakonske spremembe glede kadrovanja v policiji pod taktirko prejšnje vlade omogočila preveč vpletanja vsakokratne politike, so potrdili tudi na evropski komisiji. Poročilo je namreč glede tega zelo kritično, saj, kot so zapisali, ogroža vladavino prava v naši državi.

Da so pravila igre povsem skrenila iz smeri, ki bi še naprej preprečevala vpletanje vsakokratne politike v delo policije, je opozarjala tudi nekdanja generalna direktorica Policije in sedanja ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar.

Sporna operativna avtonomija vodstva Policije in NPU

Kot pravi Bobnarjeva, je že na predstavitvi kandidatke za ministrico poudarila, da je nujno treba razmisliti o tem, da se imenovanje in razrešitev generalnega direktorja Policije kot tudi direktorja NPU uredi tako, da bo zagotovljena njuna večja avtonomija.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Predvsem je sporna operativna avtonomija obeh in »s tem tudi kontinuiteta razvoja sistema, kot sta policija in NPU«. Da je prejšnja vlada zakonodajo preveč približala potrebam politike, sta opozarjala tudi policijska sindikata. Rok Cvetko, predsednik Policijskega sindikata Slovenije, je poudaril, da je »to tako mamljiva sprememba zakona za povečanje vpliva politike v policiji, da se bo temu težko odrekla katerakoli oblast«. Kaže, da se spremembe vendarle napovedujejo.

Tatjana Bobnar pravi, da je treba razmišljati v smeri, da bo oba omenjena direktorja mogoče razrešiti le v primerih, ko bo razloge za razrešitev ugotovila posebna neodvisna strokovna komisija, sestavljena iz predstavnikov na primer državnotožilskega sveta, strokovnjakov s področja varnosti.