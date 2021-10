Koliko bi nas volilo predčasno in koliko Resni.co?

V nadaljevanju preberite:

Podrobnejša analiza respondentov kaže, da so temu, da Janez Janša vlado pripelje do rednih volitev, seveda naklonjeni predvsem podporniki SDS (95 odstotkov) in NSi (65 odstotkov), glede na izobrazbo pa gre predvsem za ljudi z osnovnošolsko izobrazbo, ki so stari od 45 do 54 let. Izmerili smo tudi potencial stranke Resni.ca, ki ima veliko prepoznavnost, kar je glede na proteste in močno medijsko pokrivanje povsem pričakovano. Po drugi strani pa ima ta stranka, vsaj za zdaj, zelo nizek potencial pretvorbe v volilne glasove v primeru kandidiranja na državnozborskih volitvah. Politični potencial sredinih protestov je še neizrabljen. Koliko anketiranih bi sploh volilo Resni.co?