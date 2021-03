Politični vrh se je cepil

Predsednik RS Borut Pahor. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Predsednik DZ Igor Zorčič. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Potem ko je Evropska agencija za zdravila (Ema) ugotovila, da je cepivo podjetja AstraZeneca varno in učinkovito, v Sloveniji danes nadaljujejo cepljenje z njim. Med drugim so se cepili predsednik republike, premier, predsednik DZin predsednik DS»Danes sem se cepil, ker želim prispevati k temu, da je epidemije čim prej konec. Zaupam znanosti in strokovnjakom, ki nas pozivajo, naj se cepimo,« je po cepljenju na twitterju zapisal predsednik Pahor. Prav tako je cepivo označil za glavni faktor sprememb v boju proti novemu koronavirusu.Poleg omenjene četverice so se danes cepili tudi nekateri drugi politiki, med njimi minister za finance, minister za obramboin minister za infrastrukturoV Sloveniji so cepljenje s cepivom podjetja AstraZeneca začasno prekinili pred tremi dnevi po zgledu drugih držav. Kot je na današnji novinarski konferenci povedala vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje, so bili strokovnjaki v Sloveniji vseskozi prepričani, da je to cepivo varno, kar potrjuje tudi včerajšnja odločitev pristojnega evropskega regulatorja.