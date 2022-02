Politično discipliniranje zaposlenih

V nadaljevanju preberite:

Vi me poslušajte, vi me ne glejte, je rek, ki naj bi veljal za duhovniški poklic. Povsem enako se že nekaj časa dogaja v slovenski policiji. Medtem ko generalni direktor policije Anton Olaj sam poudarja, da je svoboda govora zanj sveta, ves čas pa tudi vleče nenavadne kadrovske in druge poteze, s katerimi ruši ugled policije v očeh strokovne in laične javnosti, vsa ta dejanja očita drugim.

Te dni je presenetila sankcija policijske postaje Dolenjske Toplice, ko je v imenu generalnega direktorja Olaja oglobila (nekdanjega) politika Pavla Gantarja. Ta je namreč po protivladnih protestih, ko je policija 5. oktobra lani uporabila veliko količino solzivca in vodni top, na twitterju sarkastično zapisal: »Res je! Po mestu krožijo organizirane tolpe državljanov, ki na nič hudega sluteče ljudi mečejo solzivec in jih polivajo z vodo!«

Pri zdajšnjih oblastnikih je padel v nemilost tudi nekdanji generalni direktor policije Janko Goršek. Delil je usodo tistih, ki jih je doletela premestitev v tako imenovani »tacenski odred« ali »sektor odpisanih«. Tam končajo mnogi karierni policisti in policistke, ki so jih umaknili s strokovnih funkcij in jih z različnimi izgovori premestili v Tacen ali kam drugam v odmaknjene pisarne, kjer od njih ni prav nobene dodane vrednosti. Takih pristopov slovenska policija do zdaj ni poznala.