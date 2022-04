Politično kadrovanje spodbuja korupcijo

V nadaljevanju preberite:

Prejšnji teden je bil iz nadzornega sveta Pošte Slovenije razrešen Matjaž Fortič, ki je bil za nadzornika imenovan leta 2018, ko še ni bil član nobene stranke. Kljub temu se ga je že ob imenovanju prijel pečat, da je član koalicijske SMC, ker ga je predlagal prijatelj, ki sicer sodi v to vladno stranko. Njegova izkušnja s politiko nam je vsem skupaj lahko v opomin pred pastmi, v katere se vedno znova ujame upravljanje podjetij v državni lasti.

»Dejstvo je, da so stranke vedno imele neko besedo pri izbiri nadzornikov, o tem se ni treba slepiti. Vendar pa je bila moja izkušnja, da me ob prihodu med nadzornike ni nihče ni vprašal, ali sem član SMC ali ne. Do leta 2021 so nas iz politike pustili razmeroma pri miru, recimo, da so nas spoštovali kot strokovnjake. Tudi zame je bil velik privilegij sodelovati pri integraciji Pošte in Intereurope, to je bila pomembna izkušnja. Po letu 2021, ko so začeli rovarit Dolančevi mladinci iz SDS, pa so se stvari spremenile,« nam je povedal Fortič. Po zamenjavi prejšnjega generalnega direktorja z novim, mladim in neizkušenim Tomažem Kokotom se je začelo intenzivno politično kadrovanje v Pošti na vseh ravneh, kar po sogovornikovi oceni škoduje poslovanju in ugledu te velike družbe v državni lasti.