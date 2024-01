Politiki v iskanju nekritičnih kanalov

Tudi slovenska politika želi ujeti trend vse pomembnejšega medijskega formata za distribucijo informacij – podkast. Po predsednici republike Nataši Pirc Musar je tudi urad vlade za komuniciranje napovedal vladni GOVSI podkast. Prvo oddajo naj bi vodil Boštjan Lajovic, predstavnik za odnose z javnostmi na ministrstvu za infrastrukturo in nekdanji voditelj. Kritik zaradi tega je veliko ...

Tudi Nataša Pirc Musar je v preteklosti vodila osrednjo informativno oddajo na TV Slovenija in Pop TV, a zaradi njene sedanje funkcije je predsedničin podkast – napovedala ga je že med kampanjo – vzbudil veliko kritik. Ni se mogla izogniti niti primerjavam z nekdanjim predsednikom republike Borutom Pahorjem, ki je po tem, ko se je vzpostavil kot kralj instagrama, začel snemati podkaste.

Predsednica republike napoveduje pogovore z zanimivimi osebnostmi iz Slovenije in tujine – najprej je gostila filozofinjo Renato Salecl –, vladni urad za komuniciranje pa navaja, da s pogovori, ki jih poznata tudi nemška in francoska vlada, želi predvsem širiti ustaljene načine obveščanja in komuniciranja ter krepiti transparentnost delovanja. Prva gosta vladnega podkasta bosta zunanja ministrica Tanja Fajon in obrambni minister Marjan Šarec.

Znano je, da je Pahor začel objavljati na instagramu med predsedniško kampanjo tudi zato, ker menda ni imel dostopa v tradicionalne medije. Janez Janša, prvak SDS, pa se je zaradi enakih razlogov lotil vzpostavljanja svoje medijske hiše in čivkanja ob sočasni ignoranci večine tradicionalnih medijev. Gre za podoben vzorec? Dejan Verčič, profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani ter partner v družbi Herman & partnerji izpostavlja, da je bil njegov inovator pravzaprav že Janez Drnovšek s svojim blogom, ki ga je podpisoval kot Janez D.

»Problem slovenskih politikov je njihova strašna nevednost. Njihova medijska izobrazba je na ravni tridesetih let prejšnjega stoletja. Zanje je vse, kar govorijo, ozaveščanje, kar govorijo nasprotniki, pa propaganda. Mislijo, da so mediji injekcijske igle, s katerimi se ljudem vbrizgavajo želena stališča neposredno v glavo. Če bi le dobili v svoje roke dovolj medijev, bi ljudem omogočili, da spoznajo, da so le oni zares dobri. Kajti po njihovem mnenju so edini vzrok, da ljudje ne marajo tega ali onega politika in te ali one stranke, popačena medijska poročila. Zato si levi in desni, zgornji in spodnji ter vsi vmes prizadevajo v svoje roke prevzeti čim več medijev,« je kritičen Verčič. Pravi tudi, da politiki nikakor nočejo razumeti, da če bi bilo vladanje odvisno od obvladovanja medijev, bi bil socializem večen. Sistematično izogibanje novinarjem in podrejanje medijev pa sta po njegovem mnenju največja grožnja demokraciji ne le v Sloveniji, ampak tudi po vsem svetu.