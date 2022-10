Položaj transspolnih in interspolnih oseb ostaja neurejen

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) Miha Lobnik je danes organiziral dve okrogli mizi, na katerih so sodelujoči obravnavali položaj interspolnih ljudi v medicinskih postopkih in transspolnih ljudi v postopkih pravnega priznanja spola in medicinske potrditve spolne identitete. Izhodišče za razpravo so bila priporočila, ki jih je Zagovornik že poslal pristojnim organom. Transspolne in interspolne osebe so namreč zaradi osebnih okoliščin spolnih značilnosti, spolne identitete in spolnega izraza pri uresničevanju svojih pravic v manj ugodnem položaju kot drugi, ugotavlja Zagovornik.

Na okrogli mizi, ki jo je vodila Jelena Aleksić, vodja oddelka za spremljanje in osveščanje pri Zagovorniku, so udeleženci pregledali uresničevanje Zagovornikovih priporočil. Mojca Kraševec z Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) je priznala, da se kljub priporočilu Zagovornika obstoječa zakonodaja še ni spremenila. Za spremembo dosedanje prakse, bi bil namreč potreben nov zakon o pravnem priznanju spola.

Aleš Ojsteršek z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je pojasnil, da je MIZŠ Zagovornikovo priporočilo posredovalo Zavodu RS za šolstvo. Prepričan je, da bodo Zagovornikovo priporočilo, naj v izobraževalni sistem vključijo tudi vsebine o interspolnih ljudeh, upoštevali. Gorazd Kavšek z UKC Ljubljana je povedal, da so zdravniki s pediatrične klinike tisti, ki že nekaj dni po rojstvu interspolne novorojenčke iz porodnišnice prevzamejo v nadaljnjo obravnavo. Zdi se mu primerno, da bi se v obravnavo interspolnosti in kurikulum izobraževalnih vsebin za zdravstvene delavce vključi tudi znanja s področja nemedicinskih strok.

Linn Julijan Koletinik in Nataša Possel iz Amnesty International sta izpostavila, da se interspolnost ne pojavlja v učnih načrtih medicinskih fakultet. Težava je tudi, da ni jasne definicije, katera stanja naj bi sodila pod pojem interspolnosti. Tudi predstavnica Varuha človekovih pravic Jerneja Turin je opozorila na mednarodne dokumente in organe, ki poudarjajo, da nenujni medicinski posegi niso dovoljeni brez soglasja interspolnih otrok.

Tudi za transspolne osebe še brez večjih sprememb

Na okrogli mizi o položaju transspolnih ljudi v postopkih pravnega priznanja spola in medicinske potrditve spolne identitete je strokovni direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje dr. Ivan Eržen pojasnil zakaj je postopek uveljavitve nove klasifikacije bolezni, ki transspolnosti ne diagnosticira več kot duševne motnje, tako dolgotrajen. Zagotovil je, da bodo to skušali v prakso uvesti do konca leta.

Helena Valas iz MDDSZ je priznala, da ministrstvo Zagovornikovih priporočil glede priprave zakona o pravnem priznanju spola še niso uresničili. Medresorska delovna skupina je pripravila več predlogov na kakšen način bi zakonsko uredili to vprašanje, vendar meni, da MDDSZ ni pristojno ministrstvo za pripravo tega zakona.

Dr. Polona Mozeti iz MNZ je pojansila, da se je število postopkov za spremembe spola v matičnem registru povečalo. Leta 2005 je bilo takih postopkov 15, lani 31, letos do septembra pa že 29. Največ postopkov je bilo v starostni skupini od 18 do 30 let. Povedala je, da so Zagovornikovo priporočilo, naj uredijo tako, da bodo transspolni postopke pravnega priznanja spola lahko urejali na katerikoli upravni enoti in ne le tam, kjer imajo stalno bivališče, uresničili.

Na okrogli mizi ni bilo predstavila Interdisciplinarnega konzilija za potrditev spolne identitete, Koletnik pa je opozoril, na dolgoletne težave z vzpostavljanjem dialoga s konzilijem. Zadnji tak primer je bil septembra, ko so imeli nevladniki dogovorjeno srečanje s konzilijem, pa je brez opravičila odpadlo.