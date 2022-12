Pomočnica vzgojiteljice ima dve službi, da preživi

V nadaljevanju preberite:

Vlado čaka buren začetek leta 2023. Samo nekaj dni za zdravniki bodo nase opozorile tudi pomočnice vzgojiteljic predšolskih otrok. Protestni shod pripravljajo v soboto, 14. januarja, pet pred dvanajsto.

Čeprav, kot vse kaže, je dvanajsta ura v njihovem primeru odbila že davno. Mnogim morajo do minimalne plače doplačevati, tako dobijo enako plačo kot čistilke v istem vrtcu.

»V vrtcu delam pet let in dobivam dodatek do minimalne plače. Moja plača ni niti 1048 evrov bruto. Z otroki smo vsak dan uro dlje kot vzgojiteljice, ki jim pripada ena ura za priprave. Iz svoje službe grem potem še v eno službo, da si lahko plačam najemnino – kaj naj s 700 evri? Za najemnino plačam 500 evrov, 200 evrov mi ostane. Kje so še hrana, oblačila, bencin, da se lahko sploh pripeljem v službo? Edino, kar bi lahko naredila, je, da grem nazaj v hotel mama pri svojih 28 letih,« je dejala pomočnica vzgojiteljice Špela Štempelj iz enega od obalnih vrtcev.