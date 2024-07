Ponarejali otroška potrdila, da bi prišli do stanovanj

V nadaljevanju preberite:

Javni stanovanjski sklad mestne občine Ljubljana (JSS MOL) je lani jeseni objavil 20. javni razpis za dodelitev okoli 200 neprofitnih stanovanj v najem. Nekatera med njimi šele gradijo, so pa na več lokacijah v MOL ter na območju občine Vrhnika. Ker za povprečno stanovanje v izmeri 55 kvadratnih metrov mesečna neprofitna najemnina trenutno znaša okoli 290 evrov, ne preseneča, da za stanovanja vlada veliko zanimanje – na omenjeni razpis so prejeli kar 3585 vlog.

Nekatere kategorije tudi prinašajo točke (in višja mesta na lestvicah): »Ena od kategorij, ki so jo prosilci lahko uveljavljali, so zdravstvene razmere. Za priznanje te kategorije so prosilci k vlogam morali predložiti zdravniško potrdilo,« pojasnjuje direktor JSS MOL Sašo Rink.