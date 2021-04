Ponekod sneži, primorska avtocesta zaradi burje težje prevozna

Kako obilna bo snežna pošiljka?

Po krajšem obdobju toplejšega vremena, ko se je temperatura zraka približala povprečnim vrednostim, pa bo hladno vreme nad Slovenijo vztrajalo ves teden. Dnevna temperatura zraka bo okoli 10 stopinj Celzija, zjutraj bo tudi pod lediščem. Ohladitev ne bo tako izrazita, kot je bila v preteklem tednu, še dodajajo meteorologi.

Marsikje po Sloveniji na torkovo jutro spet sneži. Po napovedih meteorologov agencije za okolje (Arso) bo zjutraj snežilo do nadmorske višine okoli 500 metrov, ponekod lahko sneži tudi niže. Na Primorskem bo pihala burja, drugod severovzhodni veter. Na Arsu opozarjajo, da bo zaradi tega predvsem primorska avtocesta težje prevozna.Zjutraj in dopoldne bo na prehodu med Notranjsko in Primorsko veter prenašal sneg in gradil snežne zamete. Najmočnejši sunki burje bodo na izpostavljenih mestih dosegali hitrosti do okoli 100 kilometrov na uro. Zaradi tega bo predvsem primorska avtocesta težje prevozna, opozarjajo na agenciji za okolje.Sneg se ponekod že oprijemlje cestišč, zato je potrebno vožnjo prilagoditi razmeram na cesti. Prometno-informacijski center poudarja, da je uporaba zimske opreme na vozilu v primeru zimskih razmer obvezna tudi po 15. marcu. Prelaz Vršič je že prevozen samo za osebna vozila z verigami, verige pa so obvezne tudi na cesti čez prelaz Ljubelj. Zaradi burje je prepoved 2. stopnje na vipavski hitri cesti.Velja tudi prepoved za priklopnike in polpriklopnike na regionalni cesti Col - Črni Vrh - Godovič in Podnanos - Razdrto. Za priklopnike in polpriklopnike je zaprt mejni prehod Babno Polje in Petrina zaradi zimskih razmer na hrvaški strani.Nad 500 metri nadmorske višine bo predvidoma zapadlo od pet do deset centimetrov južnega snega, ponekod na Notranjskem, Kočevskem in Dolenjskem pa do okoli 20 centimetrov. Meteorologi opozarjajo, da se snežne razmere v gorah hitro spreminjajo. Na območju zahodnih Julijcev bo predvidoma zapadlo tudi več kot 50 centimetrov snega, drugje pa večinoma od 20 do 50 centimetrov. Nevarnost proženja snežnih plazov se povečuje, opozarjajo.Zaradi obilnega deževja na zahodu Slovenije bodo reke v zahodni, južni in v osrednji Sloveniji naraščale in se lahko na Primorskem danes na običajnih mestih razlijejo ob strugi.