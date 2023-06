Ponekod po Sloveniji tudi danes neurja s točo

V Sloveniji se nadaljuje zelo nestanovitno vreme. Nevihte ponovno preraščajo v neurja, poroča Meteoinfo Slovenija.

Ta je napovedal tudi, da se bodo močnejše nevihte, ki se prožijo nad Avstrijo, približale severovzhodni Sloveniji. Da so ravno na Štajerskem in v Prekmurju upravičeno pričakovali najbolj burno nevihtno dogajanje, odražajo tudi sporočila Uprave za zaščito in reševanje ter fotografije in videi s tamkajšnjih območij, ki so že objavljeni na družbenih omrežjih. Zapisi ob njih žal omenjajo tudi škodo, ki jo je povzročila toča.

Ta je že klestila v Svetem Juriju ob Ščavnici, v okolici Ormoža, Gornje Radgone in Rakovcih. Uprava za zaščito in reševanje navaja številne intervencije na območju Beltincev, Benedikta, Cerkvenjaka, Dupleka, Hoč-Slivnice, Kungote, Lenarta, Maribora, Lovrenca na Pohorju, Makol, Oplotnice, Rač-Frama, Poljčan, Pesnice, Ruš, Selnice ob Dravi, Sv. Trojice in Sv. Jurija v Slovenskih Goricah in še kje.