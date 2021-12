Ponoči prihaja večja pošiljka snega, zima bo pokazala zobe

V večjem delu Slovenije bo ponoči snežilo. Po napovedih meteorologov bo do okoli pol metra snega zapadlo v Julijskih Alpah, sicer pa največ, do okoli 30 centimetrov, na območju med Gorenjsko in Notranjsko ter v višjih legah severne Primorske. Na prehodu s Primorske na Notranjsko se bo pojavljal žled. Pristojni pozivajo k previdnosti.

Padavine se bodo začele pojavljati danes popoldne na zahodu in se bodo zvečer krepile ter ponoči razširile nad vso Slovenijo. V večjem delu Slovenije bo snežilo, le na Primorskem bo deževalo.

Sneženje bo intenzivno, večina v času šestih ur

Meteorologi največ novega snega do četrtka zjutraj pričakujejo v Julijskih Alpah, kjer lahko zapade tudi okoli pol metra novega snega. Okoli 30 centimetrov ga lahko zapade v pasu od dela Notranjske do Gorenjske in severne Primorske, v osrednjem delu Slovenije in proti Kočevskemu bo padlo od 10 do 20 centimetrov snega, odvisno od nadmorske višine, na vzhodu Slovenije pa bo zapadlo od pet do deset centimetrov. Sneženje bo intenzivno, saj bo večina padavin padla v času šestih ur, so sporočili iz Agencije RS za okolje (Arso).

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na prehodu med Notranjsko in Primorsko bo zaradi toplejšega zraka v višinah in hladnejšega pri tleh najverjetneje tudi deževalo pri negativni temperaturi. Prehodno bosta možna poledica in žled, opozarjajo na Arsu.

Kje se bo pojavil žled, je težko določiti, bo pa možen na območju Postojne, malo za Javorniki, obstaja tudi možnost, da ponekod ne bo šlo samo za manjšo količino ledenih oblog in se lahko nabere tudi malce več ledu, je za STA pojasnil dežurni meteorolog na Arsu Andrej Velkavrh.

FOTO: Arso

Oranžno opozorilo za velik del države

Zaradi okrepljenega juga, nizkega zračnega tlaka in visokega valovanja bo povišana tudi gladina morja. Morje bo poplavilo nižje ležeče dele obale.

Zaradi napovedanega vremenskega dogajanja je Arso za danes in četrtek za velik del države, razen za severovzhod, izdal oranžno vremensko opozorilo. Uprava RS za zaščito in reševanje pa ob napovedanih padavinah poziva k previdnosti in preventivnemu ravnanju.

Ljudem svetuje, naj okoli stavb odstranijo suha drevesa oziroma oklestijo veje, ki bi se pod težo snega ali žleda lahko zlomile, prav tako naj si pripravijo pesek in sol za posipanje zaledenelih površin ter orodje za odstranjevanje snega.

Na upravi svetujejo, da že med sneženjem preventivno čistimo poti in površine, ki jih uporabljamo, da smo pozorni na pokanje vej in da se izogibamo hoji pod drevesi, prav tako odsvetujejo parkiranje vozil pod drevesi.

V Julijskih Alpah bo zapadlo okoli pol metra snega. FOTO: Marjan Zidarič

Vožnjo prilagodite razmeram na cestah

Pozivajo tudi, naj se ne zadržujemo v bližini električnih daljnovodov, ne dotikamo pretrganih kablov in drugih delov napeljav, saj so lahko pod napetostjo. Vsem voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo le, če je to nujno. Tudi na Prometno-informacijskem centru za državne ceste ob napovedanem sneženju opozarjajo voznike, naj prilagodijo vožnjo razmeram na cestah in upoštevajo, da bodo za pot potrebovali več časa kot običajno.

Letošnja zimska sezona je sicer že doslej prinesla nekaj snega tudi ponekod po nižinah, največ ga je zapadlo v višjih predelih Gorenjske in Koroške. Že zdaj za severozahod države velja znatna nevarnost snežnih plazov, po navedbah Velkavrha pa bo ostalo nevarno tudi v prihodnjih dneh.

Po podatkih Arsa je na Kredarici 150 centimetrov snega, na Voglu 115, malo manj na Kaninu, več kot en meter ga imajo tudi na Krvavcu. V Ratečah je okoli 60 centimetrov snega, na Uršlji gori pol metra, na Rogli dobrih 40 centimetrov, nekoliko manj ga imajo v Logarski dolini.