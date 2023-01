Ponoči težave zaradi obilnega sneženja zlasti na severu države

Čeprav se je vreme do sinoči umirilo, pa je še naprej izdatno snežilo na Koroškem, Zgornjesavinjskem in na širšem območju Pohorja. Zaradi tega so bile ponoči na terenu številne enote gasilcev, cestnih podjetij in drugih služb na območju Štajerske, Koroške, Zasavja in Dolenjske. V prometu je težave povzročalo predvsem podrto drevje in obilno sneženje, zaradi česar je bilo zaprtih tudi nekaj cest, poroča center za obveščanje.

Regijski centri za obveščanje so zabeležili 58 dogodkov in za sanacijo posledic na terenu aktivirali 36 prostovoljnih in tri poklicne gasilske enote. Na območju občine Podvelka so zaradi poškodovane elektrodistribucijske infrastrukture odjemalci ostali brez dobave električne energije.

Zaradi podrtega drevja in obilnega snega je bilo zaprtih tudi nekaj cest, poškodovano eno vozilo, v Ždinji vasi v občini Novo mesto pa je sneg ogrožal streho objekta, so še navedli v centru za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje.

Prometnoinformacijski center poroča o popolnih zaporah cest zaradi odstranjevanja snega in podrtega drevja na relacijah Ožbalt-Kapla, Ig-Rakitna, Ruta-Lovrenc na Pohorju-Rogla, Solčava-Črna na Koroškem na odseku Koprivna-Sleme, Graška Gora-Šmiklavž, Dravograd-Trbonje, Slovenj Gradec-Pungart, Ribnica-Ribniška Koča, Radlje-Radeljski prelaz.

Prepoved za priklopnike in polpriklopnike velja na relacijah Col-Črni Vrh in na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje in Petrina.

Cesta čez prelaz Vršič je zaprta. Čez prelaze Korensko sedlo in Jezerski vrh so obvezne verige. Cesta čez Ljubelj je zaprtana avstrijski strani.

Ker so na območjih, kjer je snežilo, posipne in plužne skupine, prometnoinformacijski center voznikom priporoča previdno vožnjo, upoštevanje varnostne razdalje ter prilagoditev hitrosti voznim razmeram.

Za danes dopoldne še vedno velja oranžno opozorilo za severni del Slovenije, Agencija RS za okolje opozarja predvsem na veliko nevarnost proženja snežnih plazov v gorskem svetu.