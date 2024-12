UKC bo končno nadaljeval s prenovo, a preiskava kaznivega dejanja še ni končana

Januarja se bo nadaljevala prenova ljubljanskega Univerzitetnega kliničnega centra (UKC). Skupna vrednost del, na osnovi dveh pogodb in aneksov, je po podatkih ministrstva za zdravje trenutno predvidena v višini slabih 105 milijonov evrov (skoraj 128 milijonov evrov z davkom). Dela naj bi se iztekla dve leti pozneje od prvotnih načrtov, se pravi konec leta 2028. Na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) pa medtem še preučujejo prijavo suma kaznivega dejanja, povezanega s prenovo.

»Vesel sem, da so se končno vse stvari na projektu razčistile,« je dejal Blaž Miklavčič, direktor podjetja GH Holding, ki je izvajalec prenovitvenih del. V preteklosti je bil sicer precej kritičen do naročnika - ministrstva za zdravje in njegovega urada za kakovost, nadzor in investicije v zdravstvu, češ da jim dajejo nasprotujoča si navodila. Pomembno se mu zdi, da se jim je uspelo dogovoriti predvsem za podpis dodatka za nadgraditev protipotresne varnosti. Prav odločanje v zvezi s tem je povzročilo pretekle zastoje pri projektu in celo prijavo na Nacionalni preiskovalni urad (NPU) zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti.

Miklavčič pa je ocenil, da je realno gledano optimist in da bo prva načrtovana osmina prenove dokončana v naslednjem letu. Na vprašanje glede dozdajšnjega zamika del je zagotovil, da na njihovi strani ni razloga niti za dan zamude. Je pa do zamud prišlo zaradi kompleksnosti projekta in dodatnih zahtev naročnika in uporabnika, ki sta si po njegovih besedah »vzela čas«. Ob tem je dodal, da se tudi najbolj zahtevni medicinski posegi dogajajo dva metra od gradbišča, in da se morajo kot gradbeniki v celoti podrejati bolnišničnemu procesu, kar je največji izziv tega projekta. Poudaril je še svojo skrb, da v nobenem trenutku ne ogrozijo varnosti bolnikov ali zaposlenih. V zvezi z gradbenimi deli je povedal, da bodo vgradili 4.000 metrov armiranobetonskih stebrov in bodo bolnišnico oblepili s 40.000 metri protipotresnih trakov.

Blaž Miklavčič je v imenu izvajalca del potrdil, da jim bo po poteku rokov, določenih s pogodbami, naročnik plačal materialne stroške podaljšanja gradbišča, kar znaša nekaj čez 103 tisoč evrov mesečno. FOTO: Črt Piksi/Delo

Potrdil je, da jim bo po poteku rokov, določenih s pogodbami, naročnik plačal materialne stroške podaljšanja gradbišča, kar znaša nekaj čez 103 tisoč evrov mesečno oziroma v skoraj dveh letih, za kolikor naj bi se podaljšal pogodbeni rok, je to okoli 2,5 milijona evrov.

Standardi za novo tisočletje

Ivan Osrečki, vršilec dolžnosti direktorja urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, je pojasnil, da so zaradi protipotresne sanacije sprejeli pogodbeni aneks k energetski sanaciji, medtem ko aneks k pogodbi za revitalizacijo objekta med drugim vključuje dodatna dela zaradi sprememb tehnoloških načrtov medicinske tehnologije. Po njegovih besedah ustavitev del in dvoletni zamik ni povzročila škode, pač pa je prišlo do sprememb in nadgradnje projekta. Najprej je bila predvidena le energetska sanacija, nato pa so se zaradi zahtev UKC odločili za celovito prenovo, čemur je sledil ponovni razpis in podaljšanje pogodbenih rokov.

»Zapreti bolnišnico za dve leti zato, da bomo zamenjali okna, je nekaj najbolj nesmotrnega,« je menil generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug. »Danes govorimo o tem, da bomo vzpostavili novo moderno bolnišnico za tretje tisočletje,« je navedel. Tudi šestposteljne sobe s skupnimi kopalnicami bodo nadomestili z dvoposteljnimi z notranjimi kopalnicami in višjim standardom.

NPU vodi predkazenski postopek

Preverili smo tudi, ali NPU še vodi postopek v zvezi s prej omenjeno prijavo. Na policiji so povedali, da je še v teku predkazenski postopek zaradi razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti.