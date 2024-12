Od zvokov harmonike do plezalne stene: kje je že možna smuka?

Zima je naposled končno pokazala svojo pravo podobo v Alpah, saj so gore že v beli preobleki, snega pa ne manjka in ga, sodeč po vremenski napovedi, tudi ne bo zmanjkalo na slovenskih smučiščih. Cene smučarskih kart so med smučišči primerljive, se pa smučišča razlikujejo glede na pestrost druge ponudbe – od novoletnih kulinaričnih specialitet do rajanja ob zvokih harmonike.

MARIBORSKO POHORJE IN AREH

Med prazniki ne gre spregledati največjega slovenskega smučišča – Mariborskega Pohorja, ki skupaj z Arehom ponuja izjemno zimsko izkušnjo za vse generacije in skupaj 35 kilometrov prog. Posebnost pohorskega smučišča je nočna smuka, saj proge v večernih urah osvetljujejo najdaljši nočni smuk v Sloveniji.

Med prazniki so obiskovalcem na voljo tudi številni dogodki, vključno z glasbenimi večeri in kulinaričnimi doživetji na vrhu Pohorja, kamor se lahko obiskovalci povzpnejo z gondolo iz središča Maribora. Dnevna odrasla karta stane 41 evrov, mladinska karta stane 35 evrov, za invalide in otroke pa karta stane 24 evrov.

VOGEL

Smučišče Vogel, znano po svoji edinstveni lokaciji v Triglavskem narodnem parku, je eno izmed najbolj priljubljenih smučišč v Sloveniji. Ponuja izkušnjo z dih jemajočimi razgledi na Julijske Alpe in je prava izbira za ljubitelje narave, ki si želijo združiti šport in gibanje v neokrnjeni gorski pokrajini. Smučišče razpolaga s 22 kilometri prog in se med drugim ponaša z največjim snežnim parkom v Sloveniji. Dnevna odrasla karta vas bo stala 44 evrov, mladinska 38 evrov, medtem ko boste morali za otroško karto odšteti 22 evrov.

KOPE

Veliko se te dni dogaja na Kopah, kjer bosta v petek nastopila Samuel Lucas in DJ Ney, v soboto bo na odru DJ Umek, v nedeljo MLADI GAMSI, en dan pred novim letom pa bo za zabavo poskrbel še Mladen Grdović. Smučišče se ponaša s skupno osmimi kilometri smučarskih prog, ki jih oskrbujejo sodobni žičniški sistemi, kar smučarjem omogoča enostaven dostop do različnih delov gore. Cena dnevne karte za odrasle je 38 evrov, za otroke 26 evrov.

ROGLA

Za ljubitelje teka na smučeh je na Rogli na voljo več kot 20 kilometrov tekaških prog. Smučišče ponuja tudi program »Novoletne počitnice na Rogli«, ki vključuje polpenzion, slavnostno silvestrsko večerjo s penino in živo glasbo ter neomejeno kopanje v termalnih bazenih. Smučišče ponuja šolo smučanja, obiskovalci pa imajo v neposredni bližini Terme Zreče, kjer se lahko po spustu po nežnih strminah pogrejejo.

Za tiste, ki so jim bolj po godu netradicionalni športi, pa sta na voljo »krpljanje« in plezalna stena, ki v višino meri kar devet metrov. 31. decembra bo v luči vstopa v novo leto potekalo Silvestrovanje v Snežni dvorani na Rogli s silvestrsko večerjo in živo glasbo. Dnevna karta za odrasle stane 45 evrov, za mladino 41 evrov, za otroke pa 29 evrov.

KRANJSKA GORA

Kranjska Gora je smučarsko središče, znano po svoji slikoviti legi v Julijskih Alpah in ponuja okoli 30 kilometrov dobro urejenih smučarskih prog. Smučišče je pred kratkim ponovno dobilo zeleno luč za veleslalom in slalom smučark, slalomistke in veleslalomistke pa se bodo na poligonu Podkoren merile 4. in 5. januarja. Trenutno obratuje deset od enaindvajsetih prog, dnevna odrasla karta stane 47 evrov, otroška pa 29 evrov.

Kranjska Gora je pred kratkim ponovno dobila zeleno luč za veleslalom in slalom smučark. FOTO: Leon Vidic/delo

CERKNO

Na točki, kjer se konča Gorenjska in začne Primorska, leži Smučarski center Cerkno. Ta se ponaša z 18 kilometri prog, primernih za vse nivoje znanja in tipe gostov. Smučišče je svoja vrata odprlo danes, ko je bilo na progah zjutraj do 30 centimetrov snega. Dnevna odrasla vozovnica stane 42 evrov, za otroke, stare med 6 do 16 let, pa karte stane 24,5 evra.

IDRIJA

V Idriji je te dni dovolj snega dočakal Sankaški klub. Za trening ali zgolj za sankanje je po dolgih letih uredil progo na Talerju nad mestom. Na tekaškem centru na Vojskem so steptali pet- in trikilometrski progi za prosti in trikilometrsko progo za klasični tek, podobno je tudi na Črnem Vrhu nad Idrijo.

LOGATEC

Tekaški smučarski klub Logatec je v torek sporočil, da so odprte in urejene tudi tekaške proge v Logatcu in Hotedršici ter da je bilo v petek na progah 25 cm naravnega snega.