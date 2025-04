Popoldne grozijo nevihte

Popoldne bodo v Sloveniji nastajale krajevne plohe in nevihte. Agencija RS za okolje (Arso) je zato za danes in četrtek za celotno državo izdala rumeno vremensko opozorilo, ki je za ta letni čas sicer dokaj običajno in ni razlog za veliko skrb, so za STA pojasnili na Arsu. Lahko pa ob nevihtah nastane tudi kakšen močnejši naliv, so dodali.

Na Arsu rumeno opozorilo, ki velja danes od od 10. do 20 ure in v četrtek od 11. do 20. ure, sicer izdajo vedno, ko se pojavi možnost neviht, je pojasnil dežurni meteorolog na Arsu Urban Žagar.

Pas padavin, ki je v dopoldnevu segal od zahodne obale Istre prek Tržaškega zaliva in Furlanije proti severu vse do Alp, Sloveniji ni prinesel veliko dežja. Plohe so se dopoldne pojavljale tudi v vzhodnem in jugovzhodnem delu države, so na Arsu zapisali na družbenih omrežjih.

Tekom popoldneva se je ozračje nekoliko umirilo, ampak ker se je začelo jasniti, so se predvsem v zaledju Primorske in Notranjske ob stekanju zračnih tokov krajevno začele pojavljati manjše plohe in pa tudi kakšna nevihta.

Ponoči se bodo krajevne plohe in nevihte nadaljevale predvsem v vzhodni Sloveniji. V četrtek v dopoldanskih urah se bodo padavine razširile nad večji del države in ponekod vztrajale vse do noči na petek, so zapisali.

V drugem delu noči na petek in v petek dopoldne se bodo ob vplivu odcepljenega višinskega jedra hladnega zraka padavine po državi znova okrepile, vendar ne bodo konvektivnega nastanka. Na Primorskem bo še lahko zagrmelo.

Dež bo do sobote zjutraj na zahodu ponehal, na vzhodu pa bo preko dneva še rahlo deževalo. Tam se bo čez dan okrepil veter severnih smeri. Nedelja bo povečini sončna, le na Primorskem se bo ob šibki burji segrelo nad 20 stopinj.