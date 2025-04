Obsežen plaz blata na planini Polog na Tolminskem

Danes je bila policija obveščena, da se je na planini Polog na Tolminskem, v kraju imenovanem Srednca, sprožil obsežen plaz.

Takoj po prejetem obvestilu so policisti Policijske postaje Tolmin na omenjenem območju med drugim izvedli aktivnosti z namenom, da bi ugotovili morebitno nevarnost za življenje ljudi in prisotnost ljudi v bližnjih objektih.

Na kraju je bilo ugotovljeno, da se je sprožil plaz v dolžini približno 200 metrov in 70 metrov širine, omenjeno območje pa je nenaseljeno.

Po prvih geoloških ocenah plaz za zdaj ne predstavlja niti neposredne nevarnosti za bližnjo dostopno pot do spominske cerkve v Javorci, so na občini Tolmin zapisali na spletni strani.

Podor sicer obsega dobrih 16.000 kvadratnih metrov na višinski razliki 200 metrov, pristojni geolog pa po opravljenem ogledu bistvenih sprememb z izjemo nadaljnjega mletja kamenja ne pričakuje, so zapisali. Iz preventivnih razlogov pa do preklica ostaja zaprta Javna pot do Javorce od odcepa z lokalne ceste proti planini Polog.

S stanjem je seznanjen tudi občinski štab civilne zaščite občine Tolmin, ki je območje natančno pregledal z brezpilotnim letalnikom, so še zapisali na občini.

Velike težave v bližnji Italiji

Severno Italijo so zajela huda neurja, ki so terjala najmanj eno življenje. Zaradi obilnih padavin so reke ponekod prestopile bregove, zaprte so številne ceste, prihaja do motenj v železniškem prometu. Prizadete so predvsem dežele Piemont, Lombardija in Furlanija - Julijska krajina. O težavah zaradi vremena pa poročajo tudi iz Švice in Francije.

Še posebej je prizadeta dežela Piemont z glavnim mestom Torino, kjer se je vodostaj reke Pad močno dvignil. Več območij v bližini reke je zaprtih, prav tako tudi številne ceste. V nekaterih občinah so prebivalce pozvali, naj ne zapuščajo svojih domov. Iz bližine Torina poročajo o smrtni žrtvi. Oblasti so našle truplo 92-letnega moškega v poplavljeni hiši.

Oblasti so v več kot sto občinah objavile rdeče opozorilo zaradi močnih sunkov vetra, poplav in zemeljskih plazov. V gorski vasici Giaveno v Piemontu so zaradi zemeljskih plazov evakuirali nekaj hiš, poročajo italijanski mediji.

Zaradi zemeljskih plazov so zaprli več cest in železniških prog, kar je povzročilo precejšnje težave v prometu. Med drugim je prekinjen železniški promet na pomembni povezavi med Italijo in Švico.