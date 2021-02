Popoviču uspelo zbrati podpise za referendum o parku

»Obvestili so me, da so zbrali dovolj podpisov za razpis referenduma,« je danes popoldne sporočil koprski župan Aleš Bržan. Referendumsko pobudo je vložil nekdanji župan in zdajšnji občinski svetnik Boris Popovič. Cilj je, da bi izničili občinski odlok, ki je razveljavil status parkovnih površin na območju koprskega Toncityja. Gre za zemljišče med Ferrarsko, Kolodvorsko in Ankaransko cesto. Četudi je to območje v zasebni lasti, kjer imajo lastniki gradbene načrte, je pod Popovičevim mandatom na papirju postalo park.



Bržan je prepričan, da bi ponovna vzpostavitev parkovnih površin na zasebnem zemljišču občino izpostavilo tožbam z visokimi odškodninskimi zahtevki. Popovič pa je po drugi strani izpostavil, da bi občina omenjeno zemljišče lahko odkupila nazaj ali pa se dogovorila za izvedbo že zamišljenega projekta – obsežnega parka in 300-metrske stolpnice – v javno-zasebnem partnerstvu.



Zemljišče Toncityja je pred več kot desetletjem odkupil ameriški poslovnež srbskega rodu Milan Mandarić (znan tudi kot lastnik ljubljanskega nogometnega kluba Olimpija). Glede na to, da sta Mandarić in takratni župan Boris Popovič prišla navzkriž glede koprskega nogometnega kluba, kjer sta najprej sodelovala, bi vzpostavitev parka na Mandarićevih koprskih zemljiščih lahko razumeli tudi kot maščevalno potezo. »To nikakor ni maščevanje, ampak smo pri projektu parka in načrtih za 300-metrsko stolpnico na začetku sodelovali,« je pred časom za Delo zatrdil Popovič. Po njegovih besedah zato tudi lastniki zemljišč – poleg Mandarića še NLB in izolski podjetnik Aco Kabanica – ne morejo zahtevati odškodnine.

Referendumska pobuda med pravnimi zagatami

»Pred razpisom referenduma pa bomo vseeno morali pridobiti odločitev ustavnega sodišča o tem, ali je sploh dopustno glasovanje o potencialno nezakonitem oziroma neustavnem odloku,« je še dejal Bržan. »Cilj Mestne občine Koper ostaja enak, kot je bil pred zbiranjem podpisov. Vzpostaviti nesporno zakonito stanje na območju Toncity. Zakonitosti pa ne moremo ugotavljati ljudje na voliščih, to lahko naredi le sodišče,« je še dodal.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: