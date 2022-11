Poslanci SDS: Deležni smo bili laži in manipulacij

Na novinarski konferenci v državnem zboru so poslanci SDS Zvonko Černač, Branko Grims in Alenka Jeraj spregovorili »o manipulacijah, ki se pojavljajo v zvezi z zakoni, o katerih bomo odločali na referendumih«.

Černač je pojasnil, da Golobova vlada za nobenega izmed predlaganih zakonov nima nobenega argumenta, zato se po njegovem mnenju zateka k lažem in manipulacijam, v resnici pa poskuša s predlaganimi zakoni ljudem odvzeti njihove pravice. Z zakonom o dolgotrajni oskrbi bi Golobova vlada tako rada odvzela že uzakonjene pravice. Zakaj Golobova vlada to sploh počne, ni nikoli pojasnila, je opozoril. Zatrdil je, da sredstva za izvajanje zakona so zagotovljena, čeprav je sedanja vlada »lagala«, da niso.

Skrbi, kako bodo starejši deležni storitev, ki jih potrebujejo

Tudi Alenka Jeraj je mnenja, da so pri referendumski kampanji zagovorniki manipulirali in zavajali. Glede zakona o RTV pravi, da zakon vrača ureditev, ki je že bila v devetdesetih letih, in omogoča večji vpliv politike kot zdaj, in dodaja, da trenutno RTV ni politiziran. Ustava podeljuje pooblastila državnemu zboru, ne pa civilni družbi, je opozorila Jerajeva. Po njenem si bo vlada z zakonom izvedla popolno politizacijo RTV. Zatrdila je tudi, da gledanost nacionalke v zadnjem letu raste in da so navedbe, da pada, manipulacija. Černač je dodal, da želi vlada z zakonom gledalcem odvzeti pravico, da soupravljajo javno RTV.

Problem nacionalke je dolgoletna španovija med SD in SDS

Branko Grims je mnenja, da Golobova vlada ni vitka, kakor ta »zavaja«, »ampak se mastno redi«. Opozoril je, da bodo morali, če bo nov zakon sprejet, davkoplačevalci plačevati stroške novih ministrstev, zaradi česar je vlada povečala porabo v proračunu. »Zaradi tega zapravljanja se je povečala brezposelnost, gospodarska rast pa je strmoglavila,« je zatrdil in posvaril pred manipulacijami »socialistov«, ki z inflacijo in davki »jemljejo slovenskim davkoplačevalcem«. Državljane je zato pozval, naj glasujejo proti, »da se ohrani Slovenija«.

Na vprašanje novinarjev, kaj menijo o manipulacijah, ki se pojavljajo po družbenih omrežjih, ter v lažnem imenu vladnih strank pozivajo h glasovanju proti zakonom, je Černač zatrdil, da »stranka SDS s tem nima nič«.

Le dve uri pozneje bodo vodje poslanskih skupin Svobode, Socialnih demokratov in Levice, torej predlagateljev zakonov, o katerih bodo državljani odločali v nedeljo, na Trgu republike v Ljubljani komentirali aktivnosti referendumske kampanje.

Zvečer bo v prestolnici potekal tudi shod za RTV, ki se ga bodo med drugim udeležili tudi pevca in glasbenika Vlado Kreslin in Zoran Predin, televizijski voditelj Marcel Štefančič in novinarka Miša Molk.