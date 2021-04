Poslanci zavrnili vladni načrt o združitvi regulatorjev

Opozicija proti

DZ je določil najvišji obseg porabe porabe javnih financ

DZ je danes določil najvišji obseg porabe porabe javnih financ do leta 2024, pri čemer je za letos predlagana občutna rast odhodkov, nato pa naj bi se postopno nekoliko znižali. Zvišanje za letos je nujno, ker epidemija še vedno traja in je potrebna podpora države, je utemeljevala vlada.



Letos se bo zgornja meja izdatkov javnih financ glede na mejo, določeno novembra lani, zvišala s 24,9 milijarde na 25,3 milijarde evrov, javnofinančni primanjkljaj naj bi znašal 8,6 odstotka BDP. Zgornja meja izdatkov proračuna se bo zvišala za 800 milijonov evrov na 14,32 milijarde evrov, proračunski primanjkljaj naj bi znašal 8,6 odstotka BDP.

Poslanci so vladnemu predlogu o združitvi osmih regulatorjev v dve agenciji po prvi obravnavi prižgali rdečo luč, s čimer je zakon končal parlamentarno pot. Večji del opozicije je vladi očital, da si želi z združitvijo podrediti doslej neodvisne nadzorne institucije. Za je glasovalo 42 poslancev, proti jih je bilo 46.Predlog je predvideval združitev Agencije za energijo, Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS, Javne agencije RS za varstvo konkurence, Javne agencije RS za varnost prometa, Javne agencije za civilno letalstvo RS in Javne agencije za železniški promet RS v novo Javno agencijo RS za trg in potrošnike. Opravljala bi naloge na področju trga z energijo, elektronskih komunikacij, poštnih storitev, medijev in avdiovizualnih storitev, prometa, zagotavljanja varstva konkurence in varstva potrošnikov. Nanjo bi se tako prenesle tudi nekatere naloge s področja varstva potrošnikov, ki jih sedaj opravlja gospodarsko ministrstvo.Agencijo za zavarovalni nadzor in Agencijo za trg vrednostnih papirjev pa je želela vlada združiti v novo Javno agencijo RS za finančne trge. Ta bi opravljala naloge na področju zavarovalnega nadzora in trga vrednostnih papirjev.Državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijoje ob današnji prvi obravnavi predloga v DZ med razlogi za povezovanje izpostavil bolj sistematično in celostno obravnavo trga in njegovih udeležencev, pregledno enotno in celovito določanje ciljev načrtovanja razvoja, politik in programov, večjo učinkovitost in povečanje neodvisnosti.»V predlogu zakona na več mestih krepimo neodvisnost in samostojnost novih agencij, določamo jasno strukturo upravljanja z veččlanskim svetom in upravo. Vsak od navedenih organov bo imel jasno določene pristojnosti,« je poudaril.Opozicije vlada s predlogom ni prepričala. »Povsem očitno je, da bo s takšno združitvijo ključnih regulatorjev trga nadzora manj. In nenazadnje je jasno, da si vlada poskuša olajšati politično usmerjanje delovanja teh institucij; lažje je namreč usmerjati dve superagenciji kot osem samostojnih agencij,« je bila ostraiz Levice.»V Listi Marjana Šarca smo prepričani, da je poglavitni motiv politično podrejanje pomembnih podsistemov države in omogočanje neposrednega nadzora oziroma vmešavanje v delo po naravi sicer neodvisnih in avtonomnih regulatorjev,« se je strinjalPoslankaiz SD je izpostavila, da mora vsaka od nadzornih agencij že zaradi evropskih predpisov uživati visoko stopnjo neodvisnosti ter imeti zagotovljeno finančne in kadrovske kapacitete za izvajanje svojih nalog.V SAB se po besedahsprašujejo, ali vladas pomočjo zvestih poslancev iz Desusa in SNS v tem mandatu le uresničuje dolgoletni agendi, ki močno dišita po avtokraciji. Kot prvo je izpostavila demografski sklad, druga pa je združevanje agencij. »In pri njej zaznavamo prav enak modus operandi kot pri demografskem skladu. Menjavo vodstev, pridobitev vpliva in s tem večjega nadzora,« je dejala.(Desus) je ocenil, da se predlagatelji lotevajo kreativne rekonstrukcije pomembnega dela slovenskega javnega sektorja. Poslanci poslanske skupine Desus, ki imajo sicer različne poglede na procese, po Polnarjevih besedah izpostavljajo, da morajo biti ti postopki skrbno, načrtno pripravljeni, še posebej ker se nanašajo neposredno na ljudi.V NSi so predlog podprli. »Sedaj se nahajamo v trenutku, ko lahko s pomočjo tehnologije oziroma digitalizacije, pa tudi z bolj vitko upravo, naredimo korak naprej k bolj učinkovitemu delovanju države,« je poudaril(NSi). Tudi v poslanski skupini SMC so bili prepričani, da se z načrtovanim preoblikovanjem agencij ustvarja mnogo sinergij. Kot je dejaliz omenjene stranke, verjamejo, da bi agenciji nudili boljši in učinkovitejši servis.V nadaljevanju razprave so bila mnenja poslancev podobna - koalicija je naštevala prednosti združevanja agencij, del opozicije pa je opozarjal na slabe posledice.(SDS) je stopil v bran predlogu zakona in izpostavil, da je takšna pot pravilna. »Prepričan sem, da z združevanji na trgu dobimo več pozitivnih kot negativnih stvari. Predvsem gre tukaj za pozitivne sinergije, zaradi vsebinskega povezovanja,« je poudaril.»Imate analizo, ki je podlaga, da se to greste? Nimate. Imate pozitivne učinke tega združenja, kaj bodo pozitivni učinki? Nimate, ker jih ni,« je izpostavila(SAB).Plemeniti (SNS) je izrazil pričakovanje, da bo ministrstvo podalo še nekaj pojasnil. Med drugim upa, da bo na agencijah ostalo strokovno osebje, meni pa, da bo treba oklestiti birokratske sfere.(SDS) je opozicijske poslance pozvala, naj k predlogu, ko bo zakon v drugi obravnavi, podajo dopolnila, »da naredimo ta zakon seveda še boljši, v kolikor sedaj ocenjujete, da ni«. »En sam amandma boste dobili, in to je zbiranje podpisov za referendum,« ji je odvrnila Sukičeva.Na koncu je DZ predlog zakona zavrnil s 46 proti in 42 glasovi za.Vodja poslancev SDSje po glasovanju za STA dejal, da je bilo pri tem zakonu veliko različnih stališč in »treba je vedeti, da je tudi veliko lobiranja v ozadju«. »Pričakovali smo, da bo zelo na tesno, a da bo vseeno zadeva šla čez. Za zdaj ni, s tem pa se sprosti prostor za druge zakonodajne postopke,« je pojasnil. V prihodnje se bodo poskušali uskladiti, poiskati rešitve, ki bodo sprejemljive za vse in zakon ponovno vložiti v postopek, je napovedal. Menijo namreč, da je to dobra rešitev, ki prinaša več dobrih kot slabih strani. »Za zdaj pa ni bilo dovolj glasov in to je pač demokracija,« je dodal.Zatrdil je, da to ne bo vplivalo na odnose v koaliciji oz. z Desusom, saj so v tej stranki povedali, da se bodo pri posameznih glasovanjih opredeljevali po svoje. »Tu so očitno bili lobisti uspešni in so jih prepričali, da zadeva morda ni dobra za upokojence. A bomo poskušali na pravi način doseči, da bodo razumeli dobrobit zakona. Če bo to uspelo, bomo ponovili, sicer se bomo ukvarjali z drugo zakonodajo,« je napovedal.Vodja poslancev SMCobžaluje, da zakon ni dobil zelene luči DZ. Kot je povedal za STA, verjame, da bodo v prihodnje z dodatnimi pogovori uspeli pojasniti pozitivne učinke krepitve konkurenčnosti, saj s tem zvišujemo kakovost storitev in znižujemo ceno.