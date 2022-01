Posvetovalna skupina z novimi priporočili za cepljenje prebolevnikov

Posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ priporoča cepljenje osebam, ki so prebolele covid-19 do šest mesecev po preboleli bolezni. Če je bila oseba pred okužbo s koronavirusom polno cepljena, pa prejetje poživitvenega odmerka priporočajo od tri do šest mesecev po preboleli bolezni, je pojasnil minister za zdravje Janez Poklukar.

Posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) je na sestanku prejšnjo sredo po Poklukarjevih besedah izdala tudi priporočilo, da se polno cepljenim, ki hkrati bolezni covid-19 še niso preboleli, prejetje poživitvenega odmerka priporoči po treh mesecih od osnovnega cepljenja proti covidu-19.

Skupina je pred tem cepljenje s poživitvenim odmerkom priporočala po šestih mesecih, prejetje poživitvenega odmerka pa je bilo sicer omogočeno že po treh mesecih od polnega cepljenja.

Glede cepljenja prebolevnikov s poživitvenim odmerkom pa je pred navedeno spremembo skupina menila, da polno cepljeni prebolevniki poživitvenega odmerka ne potrebujejo. Tako stališče so sprejeli na sestanku 23. novembra lani.

Cepljeni bolje zaščiteni kot prebolevniki

Vodja posvetovalne skupine za cepljenje infektologinja Bojana Beović je nato konec lanskega decembra poudarila, da je za prebolevnike zaradi širjenja različice omikron smiselno cepljenje s poživitvenim odmerkom cepiva. Predhodna prebolelost okužbe s koronavirusom slabo ščiti pred ponovno okužbo v primeru koronavirusne različice omikron, je takrat pojasnila in dodala, da je po nekaterih podatkih zaščita le 19-odstotna.

Poklukar je izrazil pričakovanje, da bodo cepilni centri po novem protokolu cepili od začetka nove akcije Dnevi cepljenja, torej od četrtka. »NIJZ pa bo v prihodnjih dneh ravno tako vzpostavil pravilno izdajanje QR-kode, da v bodoče ne bo dodatnih težav,« je napovedal.

Pri tem je spomnil, da bo veljavnost covidnih potrdil od 1. februarja omejena na 270 dni. Potrdila cepljenih s poživitvenimi odmerki pa bodo veljala neomejeno. Po podatkih ministra nadgradnje informacijskih sistemov, povezanih z uporabo covidnih potrdil, že potekajo.