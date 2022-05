Potrdili prvi primer okužbe z opičjimi kozami pri nas

V Sloveniji so potrdili prvi primer okužbe z opičjimi kozami, poroča portal N1.

Več bodo na novinarski konferenci ob 10.30 povedali predstojnik centra za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Mario Fafangel, predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Tatjana Lejko Zupanc, vodja laboratorija na Katedri za mikrobiologijo in imunologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani Tatjana Avšič-Županc in vodja Sektorja za preprečevanje bolezni in poškodb na ministrstvu za zdravje Mojca Gobec.

Okužbo so menda odkrili pri bolniku, ki je pripotoval s Kanarskih otokov. Šlo naj bi za blažjo obliko bolezni, še poroča N1.

Virus opičjih koz spada v rod ortopoksvirusov v družino poksvirusov in je podoben virusu črnih koz. Najbolj značilen znak bolezni je akutni izpuščaj. Že pred njegovim nastankom ali ob njegovem pojavu je lahko prisoten en bolezenski znak ali več njih: glavobol, temperatura nad 38,5 stopinje Celzija, otekle bezgavke, bolečine v mišicah in telesu, bolečine v hrbtu, šibkost. Simptomi trajajo od dveh do štirih tednov.

Kako se bolezen prenaša?

S tesnim stikom z okuženo osebo ali živaljo ali z materialom, okuženim z virusom. Virus opičjih koz se prenaša z ene osebe na drugo s tesnim stikom z lezijami, telesnimi tekočinami, dihalnimi kapljicami in kontaminiranimi materiali, kot je posteljnina.

Tisti, ki so bili v tesnih stikih z okuženimi, naj 21 dni po zadnji izpostavljenosti skrbno spremljajo razvoj simptomov. FOTO: Brian W. J. Mahy/AFP

Okužene osebe morajo ostati izolirane, dokler kraste ne odpadejo, zlasti pa se morajo izogibati tesnemu stiku z osebami z oslabljenim imunskim sistemom in hišnimi ljubljenčki. Svetuje se tudi vzdržanje od spolne aktivnosti in tesnega fizičnega stika, dokler se izpuščaj ne pozdravi.

