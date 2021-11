Potrdilo, vezano na tretji odmerek

V nadaljevanju:

Tisti, ki so covid-19 preboleli, so, izhajajoč iz podatkov, manj dovzetni za okužbo kot cepljeni. Tako je bilo od avgusta do konca oktobra na intenzivni negi zaradi covida-19 le deset prebolevnikov in 141 polno ali delno cepljenih. Zakaj torej cepljenim potrdilo PCT velja neomejeno, prebolevnikom pa le pol leta? Zakaj statusa P (preboleli) ne morejo dobiti posamezniki, ki s serološkim testom dokažejo visoko raven protiteles proti virusu sars-cov-2?