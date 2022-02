Pozitivni na hitrem ali PCR testiranju še po koncu izolacije

V nadaljevanju preberite:

Na ljubljanskem Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) pojasnjujejo, da testa, s katerim bi dokazali, da ste po 10 dneh od okužbe še vedno kužni, ni. Če ste po nekem določenem času še vedno pozitivni na hitrem testu, potem se lahko naredi še PCR- test. A ta je tako občutljiv, da se z njim zaznajo tudi ostanki genomskega materiala virusa, za katere pa ni mogoče določiti, ali jih lahko vrednotimo kot kužne delce. Posameznik je tako lahko na PCR testiranju pozitiven še več tednov in to v različnih intervalih, kar pomeni, da lahko negativnemu testu PCR, sledi v tednu ali dveh ponovno pozitiven test. Po podatkih ministrstva za zdravje najdaljši poznani čas pozitivnega PCR za koronavirus 65 dni.