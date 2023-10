Poziv k ukrepom proti pijači, priljubljeni med mladimi

V nadaljevanju preberite:

Brezalkoholna pijača ameriške blagovne znamke Prime se z domiselnimi marketinškimi potezami uspešno uveljavlja na slovenskem trgu in se s pomočjo spletnih vplivnežev promovira kot zdrava nizkoenergijska pijača. Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) jo je zaradi velike popularnosti natančneje proučila in opozorila na številne napake na označbah pijač za slovenski trg. Na to je opozorila tudi upravo za varno hrano in varnost živil ter jo pozvala k ukrepanju.

Zgovoren primer iz Anglije odpira pomisleke, o tem kako je slovenski kupec slabše obveščen in slabše zaščiten kot kupci na drugih razvitih trgih.