Poziv SMC naj izstopijo iz vlaka

Ob smerokazu so nalepili pozive vsakemu poslancu SMC posebej. FOTO: MAO

Člana mladinske aktivistične organizacije (MAO), sta, kot sporočajo, ob upoštevanju vseh ukrepov in na razdalji, postavila protestniško inštalacijo s pozivom poslancem stranke SMC, da glasujejo za konstruktivno nezaupnico vladi in za novo vladno ekipo.»Že od marca Zdravko Počivalšek dobesedno ugrabljeno SMC drži v trenutni koaliciji, v njej se menda nekaj poslancev, denimo, Gregor Perič in Monika Gregorčič, sicer dobro počuti, ampak zdaj je dovolj in tudi mora biti!« pravijo v MAO.Dodajajo, da sicer ne pričakujejo, da se bodo z novo vlado koalicije KUL razmere bistveno izboljšale, »vseeno pa pozdravljamo strmoglavljenje trenutne fašistoidne vlade«. Poziv MAO se glasi: »Poslanci SMC - izstopite iz vlaka v propad, kamor vlada Janeza Janše vodi državo, državljane in koalicijske partnerje.«