Pozivi k obravnavi nasilja nad ženskami kot s spolom povezan pojav

V nadaljevanju preberite:

Le dan po tem, ko sta Slovenijo pretresla dva primera ekstremnega fizičnega nasilja nas ženskami, je Svet Evrope objavil prvo ocenjevalno poročilo o uveljavljanju istanbulske konvencije pri nas. V njem ugotavlja, da so slovenski organi izvedli številne pozitivne zakonske ukrepe, ki dokazujejo jasno zavezanost odpravi nasilja nad ženskami zaradi spola, ob priznavanju napredka na področju nasilja v družini in kazenske zakonodaje pa opozarjajo, da je manj politične pozornosti, financiranja in politične podpore, usmerjene k drugim oblikam nasilja nad ženskami. Katera so najbolj pereča področja?