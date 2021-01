Odpirajo se nekatere dejavnosti, smučišča spet zaprta

KLJUČNI POUDARKI: Od danes znova veljajo nekatere omejitve

Spet dovoljena medicinska pedikura

Zaprli so se muzeji in galerije.

Manj obiskovalcev tudi v pariškem Louvru.

V idilični Zgornjesavski dolini se bojijo gneče

Žičničarji upajo na pomoč države



8.35 Žičničarji upajo na pomoč države

8.30 V idilični Zgornjesavski dolini se bojijo gneče

8.00 Manjši obisk tudi v Louvru

7.45 Muzeji in galerije zaprti

7.30 Spet dovoljena medicinska pedikura

7.00 Od danes znova omejitve

V kranjskogorskih žičnicah so za ta konec tedna pred odločbo o zaprtju žičnic vložili precej dela in sredstev v ureditev prog in tudi zagotovitev hitrega testiranja na covid-19. Že zadnjih nekaj mesecev opozarjajo, da je ob nenehnem spreminjanju ukrepov izjemno težko delovati. Upajo, da vlada ob ustavitvi žičnic razmišlja o tem, da bi žičničarjem za čas, ko žičnice ne smejo obratovati, omogočila nadomestilo izpada prihodka. Imeli so namreč zelo veliko stroškov; dejavnost bo letošnjo zimo, pravijo, preživela le ob pomoči države.V Zgornjesavski dolini v zadnjih tednih vlada prava snežna idila. Domačini takšne obilice snežnih padavin v tako kratkem času ne pomnijo že več desetletij. Zimske radosti v Kranjsko Goro privabljajo številne obiskovalce in ponekod je gneča kljub zaprtim smučiščem in epidemiološkim ukrepom ob lepih dela prostih dnevih precej velika.Od 8. decembra do 6. januarja je v Ratečah zapadlo več kot dva metra snega, v Kranjski Gori meter in pol, v Mojstrani pa okoli 1,2 metra. A v zadnjem času zaznavajo tudi veliko nestrpnost domačinov. »Pa ne zato, ker bi imeli kaj proti obiskovalcem, temveč zato, ker določeni ne upoštevajo pravil, kar lahko vodi do vnosa okužb, medtem ko se domačini na podeželju ukrepov držijo. Na podeželju je tudi veliko starejših, ki jih covid-19 še bolj skrbi,« pojasnjujeiz Turističnega društva Rateče-Planica.V zadnjih tednih je sicer nadpovprečen obisk tudi na manj znanih izletniških točk. Veliko ljudje je ne le v Jasni, Vratih ali Ratečah, temveč tudi v Završnici, Javorniškem Rovtu in na Planini pod Golico. Gneča ne povzroča le epidemioloških tveganj, temveč tudi preglavice v prometu. Prejšnji vikend in prek praznikov je naval vozil ponekod praktično blokiral ves promet in domačinom onemogočil normalno bivanje.V pariškem muzeju Louvre se je zaradi ukrepov za zaustavitev širjenja novega koronavirusa lani število obiskovalcev zmanjšalo za več kot 70 odstotkov. Prejemki muzeja pa so se po pisanju francoske tiskovne agencije AFP v primerjavi z letom 2019 zmanjšali za več kot 90 milijonov evrov.V Louvru, ki je bil v sklopu ukrepov za zaustavitev širjenja covida-19 zaprt kar šest mesecev, so lani našteli le 2,7 milijona obiskovalcev, medtem ko so jih leta 2019 našteli 9,6 milijona in leta 2018, ki je bilo rekordno, kar 10,2 milijona.Tujih obiskovalcev, še posebej iz ZDA, Kitajske, Japonske in Brazilije, ki običajno predstavljajo tri četrtine vseh obiskovalcev in ki muzej večinoma obiščejo v poletnih mesecih, skorajda ni bilo. Francoska vlada je v petek sporočila, da so se prihodki od turizma v letu 2020 zmanjšali za 41 odstotkov oziroma 61 milijard evrov na 89 milijard evrov.Že v petek so morali naprave na smučiščih ustaviti žičničarji, danes se zapirajo tudi muzeji in galerije. Knjižnice ostajajo odprte, a le ob prevzemu vnaprej pripravljenega gradiva na zunanjem prevzemnem mestu.Nekaj sprememb je tudi na mejnih prehodih. Na zunanji schengenski meji od danes ne bodo več izvajali testiranja s hitrimi antigenskimi testi, se bodo pa na vseh mejnih prehodih priznali tudi negativni testi PCR, opravljeni v tretjih državah. Hitri testi morajo biti opravljeni v EU ali schengenskem območju. Možnost prekinitve karantene ob negativnem testu nekaj dni po prihodu v Slovenijo ponovno velja za vse, ne glede na državljanstvo.Danes se lahko odprejo nekatere nove dejavnosti, ki so po oceni vlade nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oz. so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja. Nenujne trgovine in storitve medtem ostajajo zaprte še naprej.Vlada je v četrtek odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev podaljšala do 15. januarja, hkrati pa med obstoječe izjeme dodala še nekatere dejavnosti.Od danes se tako lahko opravljajo geodetske storitve, storitve čistilnih servisov, medicinska pedikura in gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri katerih ni stika s potrošniki.Za zajezitev epidemije je od danes vnovič začasno omejeno izvajanje športnih programov v državi. Treningi so dovoljeni le vrhunskim, perspektivnim, poklicnim in reprezentančnim športnikom v kategorijah kadetov in mladincev ter registriranim športnikom, ki se lahko udeležujejo tudi določenih športnih tekmovanj. Omejena je tudi rekreacija.Športno rekreativna dejavnost je dovoljena le, če jo izvaja posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva na prostem oziroma odprtih javnih krajih. »Za izvajanja športno rekreativne dejavnosti pa je še naprej dovoljeno prehajanje med občinami znotraj statistične regije, kjer imajo posamezniki prebivališče,« je za STA pojasnila direktorica direktorata za šport na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Mojca Doupona. Fitnesi in ostali podobni objekti so za rekreacijo tako zaprti, kot že od petka tudi smučišča.