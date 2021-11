Pravna podlaga morda sporna, a veljavna

»Vsebino dopisa Sindikata policistov Slovenije dojemamo kot povsem nesprejemljivo in tako celo kot napeljevanje na ogrožanje javnega zdravja,« so se na ministrstvu za javno upravo, ki ga vodi Boštjan Koritnik, odzvali na zahtevo predsednika Sindikata policistov Slovenije Kristjana Mlekuša, naj upravne enote v petek, ko naj bi več posameznikov prišlo oddat svoj glas v podporo noveli zakona o delovnih razmerjih, kljub zelo slabim epidemiološkim razmeram zanje odpravijo obvezno naročanje in pogoj PCT.

Glede izpolnjevanja pogoja PCT se po navedbah ministrstva za javno upravo oddaja podpisa v podporo noveli zakona v ničemer ne razlikuje od drugih storitev, ki jih državljani opravljamo na upravni enoti – na primer od oddaje vloge za pridobitev osebne izkaznice ali potnega lista –, pri čemer so to storitve, ki jih državljani moramo osebno opraviti na upravni enoti (ker zakon določa, da mora vsak polnoletni državljan imeti veljaven osebni dokument), medtem ko podpis (v tem primeru v podporo noveli zakona) lahko oddamo tudi v elektronski obliki, prek portala eUprava.



»Pogoj PCT je za opravljanje storitev na upravnih enotah obvezen in tako bo ostalo tudi v prihodnje, saj želimo zagotoviti varno okolje tako za zaposlene kot tudi za državljanke in državljane,« so še jasni in dodajajo, da so prav vse stranke, ki so želele oddati podporo noveli zakona o delovnih razmerjih na upravnih enotah in so izpolnjevale pogoj PCT, to tudi lahko storile.

Stališče Sindikata policistov Slovenije je, da je oddaja podpore volivca predlogu zakona temeljna ustavna pravica vsakega posameznika in je ni mogoče omejevati. FOTO: Osebni arhiv Kristjana Mlekuša

Mlekuš je ta odziv komentiral z navedbo, da je stališče Sindikata policistov Slovenije, da je oddaja podpore volivca predlogu zakona temeljna ustavna pravica vsakega posameznika in je ni mogoče omejevati.

»Pogoj PCT je bil uveden s predpisom vlade, kar pomeni, da ne more omejevati ustavnih pravic. Te se lahko omejujejo le z zakonom,« komentira predstojnik Katedre za upravno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani Rajko Pirnat, a jasno izpostavlja, da je vladni odlok veljaven. Napeljevanje k čemu drugemu bi bila »samovolja, ki pa v družbi ni dovoljena«. Sindikat policistov Slovenije se pred ustavnim sodiščem lahko odloči za zahtevo ocene ustavnosti oziroma zakonitosti tega predpisa vlade in pri tem predlaga zadržanje njegovega izvajanja, če onemogoča izvajanje ustavne pravice, ter tudi podaljšanje roka za zbiranje predpisov.

Neuradno je sicer slišati, da bi ob sedanjem tempu zbiranju podpisov lahko že do petka zbrali pet tisoč podpisov za začetek zakonodajnega postopka – skrajni rok je sicer 11. december –, s katerim si želijo omejiti možnost izrekanja opozoril pred odpovedjo delovnega razmerja. Kot so izpostavili ob vložitvi pobude, se v zadnjem letu v policiji dogajajo očitne zlorabe tega instituta za discipliniranje zaposlenih.