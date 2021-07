Pravniki imajo letos največ dela z družinskimi zadevami

V prvi polovici letošnjega leta smo Slovenci, po podatkih spletne platforme IURALL, pravno pomoč največkrat potrebovali na področju družinskega prava. Če se je v lanskem letu ob začetku epidemije covida-19 na prvo mesto zavihtelo področje delovnega prava, smo imeli letos največ izzivov s temami, kot so razveze, delitev premoženja ter skrbništvo nad otroki.

Družinske zadeve so najbolj pereče

V prvi polovici letošnjega leta se je 16 odstotkov vseh povpraševanj po pravni pomoči nanašalo na področje družinskega prava. Pri tem posamezniki naslavljajo predvsem vsebine, ki se navezujejo na razvezo zakonske zveze, skrbništvo staršev nad otroki, preživnino, ki jo en starš plačuje drugemu za otroka, nasilje v družini in delitev skupnega premoženja.



Poleg tega je bil na blogu navedene platforme, na katerem objavljajo aktualne pravne vsebine, eden najbolj branih člankov ravno na temo ločitve. »Že pred epidemijo koronavirusa so bile to aktualne teme. Ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa so nato v lanskem letu na prvo mesto sicer postavili pravna vprašanja in izzive s področja delovnega prava, vendar je nova realnost, ko smo bili več kot sicer doma, poskrbela za še dodane izzive v družinskem življenju,« je povedal Primož Rojac, ustanovitelj in direktor podjetja IURALL.

Sledijo pravni problemi, povezani z lastnino in delom

Družinskim zadevam sledijo povpraševanja, ki se nanašajo na področje stvarnega prava, in sicer je bil njihov delež 14-odstoten. Slovenci smo potrebovali pomoč pri prenosu lastninske pravice na nepremičninah in pregledu prodajne pogodbe, motnjah posesti, služnosti, nujni pot, mejnih sporih, etažni lastnini in etažiranju. Tretje mesto (12 odstotkov vseh povpraševanj) pa predstavljajo teme s področja delovnega prava, kot so odpoved pogodbe o zaposlitvi, neizplačevanje plače v celoti, mobing na delovnem mestu, pregled pogodbe o zaposlitvi in – predvsem v zadnjem času še vedno aktualno – delo na domu.

