Precedens v državnem zboru

Potem ko koaliciji ni uspelo razrešiti predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča, ji zdaj skozi prvo branje ni uspelo spraviti niti zakona o združevanju agencij. »V nasprotju z glasovanjem o Igorju Zorčiču je opozicija tokrat zbrala 46 glasov. To je precedens,« pravi Andraž Zorko iz Valicona. Po njegovem mnenju ni nujno, da se bo takšno glasovanje še ponovilo, lahko pa se še večkrat. Ima pa tokratna manjšinska vlada prednost, da ima na svoji strani državni svet.



Zakon o združitvi osmih regulatorjev v dve agenciji, ki je bil tudi po besedah predsednika SMC Zdravka Počivalška pomemben za koalicijo, je parlamentarno pot končal v petek zvečer v prvi obravnavi. Proti zakonu je glasovalo 46 poslancev, med njimi tudi nepovezani poslanci in trije poslanci Desusa, za zakon pa je glasovalo 42 poslancev.



»Opravka imamo z manjšinsko vlado, manjšinsko opozicijo in poslanci, ki so, kot je rekla kolegica iz podcasta LD;GD, na tržnici,« pravi Andraž Zorko. »Ta manjšinska vlada ima v primerjavi s prejšnjo to prednost, da ima na svoji strani državni svet. Pri vladi Marjana Šarca je državni svet lahko uporabljal institut veta, pri ponovnem glasovanju pa vlada ni imela 46 glasov in je s tem resno blokiral delo vlade. Zdaj ima vlada za zakone, ki ne potrebujejo absolutne večine v državnem zboru, dovolj glasov. Verjetno se ne bo zgodilo velikokrat, da bi opozicija zbrala 46 glasov,« še meni analitik.

Škodljivi predlogi

Igor Zorčič je včeraj za Televizijo Slovenija povedal, da je bila ta odločitev državnega zbora pomenljiva: »Več kot očitno v državni zbor prihajajo predlogi, ki so škodljivi. Ta je bil v nasprotju s številnimi evropskimi direktivami.«



Vodja poslancev SDS Danijel Krivec je po glasovanju za STA dejal, da je bilo pri tem zakonu veliko različnih stališč in veliko lobiranja: »Pričakovali smo, da bo zelo na tesno, a da bo zadeva vseeno šla čez. Za zdaj ni, s tem pa se sprosti prostor za druge zakonodajne postopke.« V prihodnje se bodo poskušali uskladiti, poiskati rešitve, ki bodo sprejemljive za vse in zakon spet vložiti v postopek, je napovedal.



Zatrdil je, da to ne bo vplivalo na odnose v koaliciji oziroma z Desusom, saj so v tej stranki povedali, da se bodo pri posameznih glasovanjih opredeljevali po svoje. »Tu so očitno bili lobisti uspešni in so jih prepričali, da zadeva morda ni dobra za upokojence. A bomo poskušali na pravi način doseči, da bodo razumeli prednosti zakona. Če nam bo to uspelo, bomo ponovili, sicer se bomo ukvarjali z drugo zakonodajo,« je napovedal.

