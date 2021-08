Na Karavankah 12 kilometrov dolg zastoj

Na gorenjski avtocesti med priključkom Lesce in predorom Karavanke proti Avstriji je kolona vozil dolga 12 kilometrov, čakalna doba je več kot štiri ure.



Voznikom, ki so namenjeni v Kranjsko Goro, svetujejo izvoz Radovljica ali Lesce. Možne poti proti Avstriji so prek prehoda Šentilj, čez prelaz Ljubelj ter preko Italije. Predora Karavanke v obe smeri in Ljubelj proti Avstriji občasno zaradi varnosti zapirajo.



Na avstrijski strani predora je kolona dolga šest kilometrov. Prav tako je zastoj na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, dolg je 500 metrov.



Zastoj je tudi na zahodni ljubljanski obvoznici iz smeri Kranja proti Kozarjam. Občasno zapirajo predor Šentvid proti Kosezam. Povečan promet je tudi na primorski avtocesti od Ljubljane proti Kopru.



Na južni ljubljanski obvoznici je nastal zastoj od počivališče Barje proti Primorski. Enako tudi na štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod in Dramlje proti Mariboru, dolg je dva kilometra in pol.



Zastoj dolg tri kilometre je na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje. Zaprt je izvoz Lancova vas v smeri Hrvaške. Zastoj na cestah skozi Jesenice in Lesce - Bled sega na avtocesto ter na cestah proti mejnim prehodom s Hrvaško.



Čakalna doba za osebna vozila pri vstopu v državo je na mejnem prehodu Gruškovje več kot štiri ure, na Dragonji in Sečovljah tri ure, na Jelšanah pa eno do dve uri. Za izstop iz države vozniki osebnih vozil čakajo na mejnem prehodu Gruškovje, Dragonja in Sečovlje eno do dve uri, na mejnem prehodu Petrina tri ure, na Jelšanah pa več kot dve uri.



Ponoči so kranjski policisti obravnavali padec moškega z viadukta v Podmežakli. Gorenjska avtocesta tam večinoma poteka po višjih stebrih, okoliščine pa kažejo, da je moški stopil čez zaščitno ograjo, ne da bi preveril, ali je varno, ter padel v globino.



Posredovali so tudi gasilci, ki so moškega dvignili nazaj na viadukt. Poškodovanega so odpeljali v zdravstveno ustanovo. Gre za tujca, ki je bil v zastoju, so še sporočili s kranjske policijske uprave.

