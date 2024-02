Pred koalicijo in SD je težko obdobje

V nadaljevanju preberite:

Pred koalicijo, predvsem pa SD je – po zadnjem merjenju javnega mnenja za Delo, ki ga izvaja inštitut Mediana – težko obdobje. V ponedeljkovi izdaji bomo objavili podrobnosti, ki bodo gotovo vplivale na razpravo konference SD, to je najvišjega organa stranke med kongresoma. Ob meritvi podpore strankam smo anketiranim zastavili tudi tri vsebinska vprašanja - zanimalo nas je, ali je napovedala interpelacija SDS proti celotni vladi Roberta Goloba upravičena. Delež anketiranih, ki so ocenili, da je upravičena, je precej višji od deleža, ki jih imajo podporniki SDS oziroma opozicije v celoti. Med razlogi, zakaj je upravičena, so vprašani najpogosteje odgovorili, da je upravičena zaradi slabega vodenja vlade. Kaj še je pokazala anketa, ki jo je komentiral Jernej Pikalo, nekdanji podpredsednik SD, ki je sicer še član stranke, je pa hkrati tudi eden od soustanoviteljev Logarjeve Platforme Sodelovanja.