V Izraelu prvi na svetu proučujejo učinkovitost četrtega odmerka

9.45 Včeraj pri nas potrdili 698 novih okužb

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so včeraj ob 1.864 PCR-testih potrdili 698 novih okužb s koronavirusom. V državi je trenutno aktivnih 16.094 okužb.

9.40 V izraelski študiji sodeluje 150 zdravstvenih delavcev, zaposlenih v bolnišnic i

V bolnišnici v bližini izraelskega Tel Aviva so danes začeli preučevati učinkovitost četrtega odmerka cepiva proti covidu-19. V študiji sodeluje okoli 150 zdravstvenih delavcev, zaposlenih v bolnišnici. Po navedbah bolnišnice gre za prvo tovrstno študijo na svetu.

»V tej študiji bomo preverili, kakšen je vpliv četrtega cepljenja na število protiteles in na preprečevanje bolezni. Preverili bomo tudi varnost,« je povedala direktorica oddelka bolnišnice za infekcijske bolezni Gili Regev-Johai.

V študiji sodeluje 150 zdravstvenih delavcev, zaposlenih v bolnišnici, ki so tretji odmerek cepiva proti covidu prejeli do 20. avgusta. Glede na serološke teste imajo vsi nizko raven protiteles proti novemu koronavirusu v krvi, in sicer pod 700. Zdaj jih bodo cepili s četrtim odmerkom.

Izraelske oblasti so sicer spričo širjenja nove koronavirusne različice omikron že pretekli teden priporočile cepljenje s četrtim odmerkom za starejše od 60 let, zdravstveno osebje in osebe z oslabljenim imunskim sistemom. V Izraelu se je četrti val pandemije covida-19 že končal, a se število novih okužb v zadnjem času znova povečuje. V državi je polno cepljenih okoli 60 odstotkov od 9,4 milijona prebivalcev,

8.15 Odpovedi letalskih poletov zaradi pandemije se nadaljujejo

Iz različnih razlogov, večinoma pa zaradi omikrona, je bilo danes po svetu odpovedanih že okoli 1680 letov, od petka pa več kot 10.000, kažejo podatki spletne strani Flightaware. Največ poletov so morale danes odpovedati kitajske letalske družbe, pri čemer prednjači China Eastern s 380 odpovedmi, na drugem mestu pa je Air China s 162 odpovedanimi poleti. Najbolj prizadeto je pekinško letališče, kjer so odpovedali 135 poletov. Na tretjem mestu po številu odpovedanih poletov je indonezijska družba Lion Air z nekaj manj kot 100 odpovedmi. Od letališč pa je na drugem mestu letališče v indonezijski prestolnici Džakarta, kjer so danes odpovedali skoraj 100 poletov. Najbolj prizadeta ameriška letalska družba pa je United, ki je morala danes odpovedati 84 poletov.

Poleg omikrona v ZDA dodatne težave letalskim družbam povzroča tudi vreme. FOTO: Jeenah Moon/Reuters

7.15 Na Češkem zaostrili pravila za vstop v državo

Državljani članic EU, tudi cepljeni in prebolevniki, za vstop potrebujejo test PCR. Tega ne potrebujejo le tisti, ki so že prejeli poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19, ter osebe, mlajše od 12 let. Za osebe, mlajše od 18 let, pa zadostujeta dva odmerka cepiva. Testirati se ni treba tudi češkim državljanom oziroma tistim z začasnim bivališčem na Češkem. Na Češkem so sicer v noči s sobote na nedeljo ukinili izredne razmere zaradi koronavirusa, češki predsednik Miloš Zeman pa se je v novoletnem nagovoru zavzel za to, da bi bilo cepljenje proti covidu-19 v državi obvezno.

6.55 PKP 10 prinaša za najmanj 180 milijonov evrov dodatnih ukrepov

Državni zbor bo na izredni seji obravnaval predlog desetega protikoronskega zakona (PKP10), ki prinaša za najmanj 180 milijonov evrov dodatnih ukrepov in je že močno razdelil poslance. Na dnevnem redu plenarne seje so tudi predlog novele zakona o DDV, predlog zakona o debirokratizaciji ter imenovanje članov programskega in nadzornega sveta RTV Slovenija.

Predlog zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 med drugim predvideva enkraten solidarnostni dodatek za upokojence s pokojninami do 714 evrov, kmete brez pokojnin v starosti nad 65 let, invalide in vojne veterane, pa tudi mesečni dodatek za pripadnike sil za zaščito in reševanje ter za dijake in študente, ki pomagajo pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah. Podaljšuje tudi lanske turistične bone, in sicer do konca junija 2022.

Poleg tega v dopolnjeni obliki, ki jo je minuli teden potrdil odbor za finance, prinaša začasno zvišanje najvišjega plačnega razreda za zdravnike in zobozdravnike s 57. na 63. plačni razred. Prav obravnava dopolnil, ki niso bila skladna s poslovnikom DZ, je na odboru pripeljala do obstrukcije dela opozicije.

Predlog novele zakona o DDV je medtem vlada pripravila, potem ko je njenemu prejšnjemu predlogu julija v DZ zmanjkal le glas podpore. Med drugim v nacionalno zakonodajo prenaša več evropskih direktiv, uvaja pa tudi nekatere spremembe pri obdavčitvi kmetov, pri nakupu električnih vozil v podjetjih in pri izročanju računov.

O predlogu zakona o debirokratizaciji, ki naj bi olajšal dostop do javnih storitev in ukinil nekatera administrativna bremena, so poslanci razpravljali že na redni seji sredi tega meseca, a niso opravili tretjega branja, ki jih tako čaka danes.

Prav tako je z zadnje redne seje na danes prestavljeno odločanje o imenovanju članov programskega in nadzornega sveta

Predlog zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 med drugim predvideva enkraten solidarnostni dodatek za upokojence s pokojninami do 714 evrov. FOTO: Jure Eržen/Delo

6.40 Za prvi odmerek se je doslej odločilo 59 odstotkov prebivalcev

Pred točno enim letom se je v Sloveniji začelo prostovoljno cepljenje proti covidu-19. Cepiva, ki so bila sprva namenjena najbolj ogroženim skupinam, so danes dostopna vsakomur, za prvi odmerek pa se je doslej odločilo 59 odstotkov prebivalcev. Polno cepljenih je 56 odstotkov prebivalcev Slovenije, kažejo podatki NIJZ.

V Sloveniji so trenutno na voljo štiri različna cepiva proti covidu-19, in sicer mRNK cepivi Pfizerja in Moderne ter na željo posameznika tudi vektorski cepivi AstraZeneca in Janssen. Slovenija je v sklopu skupnega evropskega tudi že naročila Novavaxovo cepivo, za katerega je Evropska agencija za zdravila nedavno priporočila izdajo pogojnega dovoljenja za uporabo.

Ob omejenih količinah so bili sprva do njega upravičeni le stanovalci domov za starejše in najbolj izpostavljeni zdravstveni delavci. Ko so precepili večino stanovalcev domov za starejše, je število obolelih in umrlih s covidom-19 tam izrazito upadlo.

Od nedavnega se lahko cepijo tudi otroci, starejši od pet let. Za starostno skupino od pet do 11 let se je na cepljenje treba naročiti, saj je zanje namenjeno posebej dozirano Pfizerjevo cepivo v manjši koncentraciji, ostali pa se na mestih cepljenja lahko oglasijo tudi nenaročeni.

V zdravniških vrstah je ob tem zaradi hitrega širjenja bolj nalezljive nove različice omikron slišati vse glasnejše pozive k cepljenju s poživitvenim odmerkom, ki še poveča zaščito pred težjim potekom bolezni in hospitalizacijo.

Napovedi vladnih predstavnikov, da bi do poletja dosegli 70-odstotno precepljenost, so se uresničevale počasneje, kot bi si želeli, želene 70-odstotne precepljenosti po enem letu še nismo dosegli. Po podatkih vlade je danes polno cepljenih 66 odstotkov odraslih prebivalcev Slovenije in 77 odstotkov starejših od 50 let.