Pred nekaterimi šolami že včeraj policija

Ravnatelji osnovnih šol na dopoldanski videokonferenci z ministrico Simono Kustec pričakujejo konkretne odgovore glede jutrišnjega obveznega samotestiranja v šolah. Ravnatelji, ki vztrajajo, da bi bilo bolje, da bi se mlajši učenci samotestirali doma, so zasuti z elektronsko pošto jeznih staršev, ki so proteste napovedali že za včeraj. Iz policije so nam odgovorili, da so na vse to pozorni in so bili že včeraj pred nekaterimi osnovnimi in srednjimi šolami.

Osnovne šole so začele zbirati soglasja staršev za obvezno samotestiranje v šolah. Nekateri starši samotestiranju ostro nasprotujejo, posamezniki so se v znak protesta že včeraj zbirali pred šolami. Pred Osnovno šolo Tržič so zbrali več kot sto podpisov proti samotestiranju. Tudi tam so se oglasili policisti. Iz policije so nam odgovorili, da so policisti »v okviru rednih nalog spremljali tudi varnostne razmere v okolici osnovnih in srednjih šol ter cepilnih centrov, kjer je bilo to nujno glede na varnostno oceno. Predvidevanja policije so se potrdila, saj so se pred nekaterimi šolami zbrali starši, ki so z različnimi aktivnostmi izražali svoja stališča.« Policija bo razmere spremljala tudi jutri.

Infografika Delo

Ravnatelji opozarjajo, da so prejeli nešteto elektronskih sporočil, tudi z grožnjami in napovedmi kazenskih ovadb. Ravnateljica Osnovne šole Rogatec Andreja Virant se je s prvimi protesti srečala že teden dni prej, ko sta zaradi nasprotovanja nošenju mask dva starša vdrla v prostore šole. Jutri pričakuje veliko otrok brez podpisanih soglasij za samotestiranje in tudi brez testov: »Pričakujem, da jih bo najmanj okoli 45. Ves prvi razred, veliko tudi iz drugega razreda. Še vedno pa nimamo odgovora, kaj naj naredim s temi otroki. V šolo jih ne morem spustiti glede na odlok, starši ga doma ne morejo imeti, ker gredo v službo. Kaj naj naredim z njimi? Naj jih imam vse skupaj zunaj pred šolo? Do vsega tega pa smo prišli zgolj zato, ker nas niso upoštevali, da bi se otroci od prvega do petega razreda samotestirali doma.«

Da bi se doma testirali vsaj otroci prve triade, ki bi lahko nosili maske iz blaga, so predlagali ljubljanski ravnatelji. Ljubljanski župan Zoran Janković je včeraj povedal, da je o tem že govoril tako z ministrstvom za zdravje kot ministrstvom za izobraževanje ter NIJZ, ki naj ne bi imeli zadržkov, da pa mora o tem odločiti vlada. Ravnatelji naj bi danes dobili še eno, podrobnejšo okrožnico.

Kdo se bo jutri samotestiral?

Po veljavnem odloku se bodo od jutri trikrat na teden v šoli testirali vsi učenci in dijaki, razen tistih, ki so polno cepljeni ali so covid-19 preboleli pred manj kot pol leta. Testiranje bo predvidoma ob ponedeljkih, sredah in petkih. Če je učenec takrat odsoten, se bo testiral takoj naslednji dan, ko je navzoč. Za učence morajo starši podati soglasje ali nesoglasje k testiranju.

Kakšen je postopek?

Učenec si mora pred začetkom samotestiranja umiti roke, nato na čisto delovno površino položi brisačko za enkratno uporabo, na katero odlaga ves material za samotestiranje. Učenec bo samotestiranje izvedel sam. Samo za čas odvzema brisa si bo masko odmaknil z nosu. Po odloku oseba, ki spremlja testiranje, tega le nadzoruje, po okrožnici ministrstva za izobraževanje tudi preveri rezultat in se po protokolu učencu približa le, kadar je to nujno. Po testiranju vsake skupine učencev je treba prostor za testiranje prezračiti.

In če je kdo pozitiven?

Učencu, ki ima pozitiven rezultat, zagotovijo prostor za izolacijo, šola pa obvesti starše, ki pridejo ponj in se dogovorijo za testiranje PCR.

Kje dobijo teste?

Učencu pripada 15 testov za samotestiranje na mesec, ki jih dobi v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Učenci tujci, ki kartice nimajo, dobijo teste ob predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta.

Kaj bo s tistimi, ki se ne bodo samotestirali?

Po odloku bo za te učence začasno prepovedano zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih in se bodo izobraževali na daljavo. Nekatere šole so že obvestile, da zanje ne bodo pripravljale videokonferenc, ampak jim bodo le pošiljale gradiva. Nekatere šole niti nimajo tehničnih možnosti za izobraževanje na daljavo in hkrati izvedbe pouka v živo.

Kje bodo testi veljali?

Samotestiranje ne velja kot pogoj PCT, bo pa veljalo tudi za obšolske dejavnosti. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, morajo tja prinesti fotokopijo podpisanega soglasja staršev. Če učenci fotokopije soglasja ne prinesejo v glasbeno šolo in tudi ne izpolnjujejo pogoja PCT, se bodo tudi v glasbeni šoli izobraževali na daljavo.

Kaj, če otrok pride v šolo in se noče samotestirati ali nima soglasja?

Ni znano.