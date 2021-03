Pred tretjim valom trepetajo oskrbovanci in vodilni

Covid-19 v domovih za starejše. FOTO: Zx Igd

Treba je določiti zunanje enote, da domovom ne bo treba iskati ad hoc rešitev za zunanjo namestitev okuženih stanovalcev.

Strah pred novimi sevi

Drago Kopušar, direktor Doma starejših Hrastnik, priznava, da se kljub izkušnjam boji neznanke po imenu novi sev koronavirusa. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Priprave na tretji val

V domovih starejših se vsi bojijo vdora nevarnih sevov.

Cepljenje oskrbovancev in zaposlenih se nadaljuje.

Poziv, da okuženih v tretjem valu ne zadržujemo v neustreznih domovih.

Prvi in zlasti drugi val epidemije koronavirusa sta bila porazna za naše domove oskrbovancev. Od slabih 20.000 se jih je okužilo prek 12.000, vsak deseti ali 2060 jih je umrlo. Od 7. do 18. tega meseca so v domovih potrdili še 24 primerov okužb - samo v četrtek devet, umrli so še štirje oskrbovanci, devet tisoč jih je covid prebolelo. Ali so domovi v primeru, da se začnejo razmere spet slabšati, dovolj dobro pripravljeni na tretji val?Napak v ravnanju s starostniki je bilo, kot ugotavljamo po enem letu epidemije, precej. Na ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve letijo očitki, da ni zagotovilo dovolj zmogljivosti za izolacijo starostnikov zunaj domov starejših, da se je testiranje zaposlenih v domovih začelo prepozno, to je poltretji mesec po tem, ko je k rednemu testiranju pozvala strokovna skupina. Posledice: skoraj 60 odstotkov tistih, ki so boj s covidom izgubili, je bilo oskrbovancev domov za starejše. Tudi prva smrtna žrtev v državi marca lani je bil starostnik iz enega od domov., sekretar Skupnosti socialnih zavodov, v zvezi s tretjim valom opozarja, da še vedno nismo vzpostavili vnaprej pripravljenih seznamov zaposlenih, ki bi v primeru izpada kadra zaradi okužb domovom začasno priskočili na pomoč. Sicer pa meni, da v primeru tretjega vala epidemije okuženih stanovalcev ne smemo več zadrževati v domovih, ki za to nimajo vseh potrebnih prostorskih, kadrovskih in drugih zmožnosti: »Potrebujemo vnaprej znane ustrezne zunanje enote, da domovom ne bo treba iskati ad hoc rešitev za zunanjo namestitev okuženih stanovalcev, ko same zmogljivosti v domu ne bodo več zadoščale.«Cepljenje proti covid-19 se je v Sloveniji steklo konec decembra lani in prva pošiljka cepiva Pfizer-BioNTech je bila na voljo prav oskrbovancem in zaposlenim v domovih starejših. Do danes so dvakrat cepili že prek 12.000 od skoraj 20.000 oskrbovancev in dobrih 40 odstotkov zaposlenih.V hrastniškem domu starejših, ki je bil lani poleti eno od žarišč covida, so s pogojno imunostjo oziroma precepljenostjo po oceni direktorjazadovoljni. Skoraj polovica stanovalcev je bila dvakrat cepljena, prav toliko jih je covid prebolelo, imuni sta tudi dve tretjini od 70 zaposlenih. Čeprav imajo na voljo 132 postelj, v domu trenutno bivajo 103 osebe. V sivi coni imajo enajst postelj, rdeča cona v prostorih delovne terapije k sreči že nekaj časa sameva. Še vedno izvajajo vse predpisane zaščitne ukrepe, zaradi poslabševanja epidemiološke slike v zadnjih dneh pa vztrajajo pri vnaprej dogovorjenih in omejenih obiskih na pol ure tedensko. »Izkušnje imamo, se pa seveda bojimo novih sevov, ki ostajajo neznanka. Strah nas je, da bi se v primeru, da sev vdre v dom, vsa zadeva od lani ponovila nekajkrat intenzivneje,« priznava Kopušar.Kot je še pred mesecem zagotovil minister za delo, se v domovih že pripravljajo na morebitni tretji val okužb s posodobitvijo ukrepov ter z dodatnim usposabljanjem zaposlenih. Teh je v domovih približno polovica manj kot stanovalcev: okrog deset tisoč. Na ministrstvu so tedaj ocenili, da bo po prejemu drugega odmerka skupaj z vsemi, ki so že preboleli covid, zaščitenih približno 70 odstotkov zaposlenih v domovih. Ker je okužba veliko stanovalcem, ki so jo preboleli, pustila posledice, zaradi česar potrebujejo več podpore in višjo oskrbo, pa bo treba za obvladovanje težav v duševnem zdravju starostnikov dodatno zaposliti fizioterapevte, delovne terapevte in kineziologe, da starostnikom pomagajo ohranjati telesne in miselne sposobnosti.