Ne kličite 112, če ne gre za življenje

16.15 Trboveljska bolnišnica znova covidna zdravstvena ustanova

Trboveljska bolnišnica je od petka znova covidna bolnišnica. Covidne bolnike, če jim potrdijo okužbo v bolnišnici, lahko namestijo v isti prostor, tako kot tudi bolnike, ki potrebujejo hospitalizacijo po pregledu v urgentnem centru in so pozitivni na novi koronavirus. Skrbijo pa za oskrbo zasavskih bolnikov, so povedali v bolnišnici.

Kot je danes za STA povedala strokovna direktorica trboveljske bolnišnice Tadeja Jelenko, trenutno v bolnišnici nimajo nobenega covidnega bolnika, imajo pa na oddelku dve sobi s sivo cono. Ena oseba je hospitalizirana po sprejemu iz trboveljskega urgentnega centra in čakajo še na rezultat PCR-testa, v drugo sobo so namestili dve bolnici zaradi kontakta izven bolnišnice, je dejala Jelenkova.

Postregla je tudi s podatkom, da imajo v trboveljski bolnišnici 12 postelj za akutno bolnišnično obravnavo covidnih bolnikov. Od izbruha epidemije koronavirusa so v tej bolnišnici skupno zdravili 134 covidnih bolnikov, od tega 19 v intenzivni enoti.

Splošna bolnišnica Trbovlje. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Po besedah Jelenkove se tudi trboveljska bolnišnica sooča s pomanjkanjem kadra in veliko odsotnostjo zaposlenih zaradi covida-19 ter odrejenih karanten. Interni ter pediatrični oddelek se soočata s kriznimi razmerami. V zdravstveni negi je trenutno odsotnih 28 zaposlenih, izven delovnega procesa so tudi trije zdravniki.

Izvedbo drugih programov v trboveljski bolnišnici vodstvo prilagaja dnevno glede na odsotnosti. Kar zadeva elektivo, za zdaj teče program v eni operacijski dvorani, ta teden pa je zaradi odsotnosti kadra odpovedan program na internem oddelku, kjer bodo izvajali zgolj urgentne zadeve.

16.00 Zavod za zaposlovanje beleži porast vlog za karanteno in višjo silo

Množične okužbe s koronavirusom v Sloveniji se poznajo tudi na Zavodu RS za zaposlovanje. Januarja se je tako močno povišalo število vlog za povračilo nadomestil plače za delavce, ki ne prihajajo na delo zaradi karantene, varstva otrok ali višje sile. Od 10. januarja v povprečju prejmejo 1300 vlog dnevno, medtem ko so jih prej prejemali okrog 400.

Zavod je od 15. julija lani, odkar je v veljavi zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva, pa do 30. januarja prejel 44.458 vlog za ukrep karantene in višje sile. Od tega je trenutno nerešenih 10.716 vlog, so zapisali v sporočilu za javnost.

Zavod mora o vlogi skladno z zakonom odločiti v roku 30 dni, zato razmere dnevno spremljajo in skladno s tem prilagajajo organizacijo dela, da prispele vloge čim prej obravnavajo. To pomeni kadrovsko okrepitev skupine sodelavcev za to področje in vnovič tudi delo v popoldanskem času ter ob vikendih, saj na zavodu opravljamo tudi vso drugo redno dejavnost, so zapisali.

Do 31. decembra lani so za ukrep karantena in višja sila po vseh interventnih zakonih izplačali skupaj dobrih 49 milijonov evrov.

15.40 V združenju zdravstvenih zavodov pozivajo k razumevanju

Zdravstvene ustanove se med epidemijo zaradi izjemno povečanega števila obravnav soočajo z izrednimi razmerami. V Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije zato javnost prosijo za razumevanje in pozivajo k strpni komunikaciji. V zadnjem času pri svojem delu namreč opažajo porast nasilja, soočajo se tudi s pritožbami, nezadovoljstvom in grožnjami.

Kot je pojasnila direktorica Zdravstvenega doma Nova Gorica Petra Kokoravec, se zdravstveni zavodi na primarni in sekundarni ravni v času epidemije covida-19 soočajo z izrednimi razmerami, saj se je število obravnav »neobvladljivo povečalo«.

Vsaka ambulanta ima več kot 90 kontaktov dnevno, nekatere tudi 120 in več, močno se je povečal tudi obseg dela. »Dela, ki naj bi ga zdravnik in medicinska sestra opravila v osmih urah, je za 16 ur, zato ambulantni timi včasih ne morejo odgovoriti na vse klice in elektronsko pošto, prav tako ne morejo pregledati vseh pacientov,« je poudarila.

Da bi delo v času epidemije lažje teklo, so v Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije predstavili danes nekaj napotkov, kako naj ravnajo uporabniki, če menijo, da potrebujejo zdravniško pomoč. Bolnike z nenujnimi stanji naprošajo, da se pravočasno naročijo na pregled in počakajo na prosti termin pri zdravniku. Prav tako naj pravočasno poskrbijo za naročanje receptov, napotnic in medicinskih pripomočkov.

»Če jih bodo uporabniki naročali v zadnjem trenutku, nam jih ne bo uspelo pripraviti v istem dnevu. Apeliramo, da si uporabniki za te storitve vzamejo čas in omogočijo zaposlenim v primarnem zdravstvu vsaj sedem dni časa za pripravo,« je poudarila. V zdravstvenih zavodih sicer opažajo tudi, da se veliko državljanov v zadnjih tednih obrača na urgentne centre bolnišnic z vprašanji o izdaji covidnih potrdil. »Številka 112 je namenjena le nujnim življenjsko ogrožajočim stanjem, zato apeliramo, da se na urgentnih številke ne obračajo za administrativne namene,« je pozvala Kokoravec.

Ob tem je spomnila, da imajo uporabniki zdravstvenih storitev možnost pridobiti potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela tudi prek elektronske pošte. Zaposleni pa imajo enkrat na leto možnosti pri delodajalcu tudi neposredno uveljavljati zahtevek za odsotnost zaradi bolezni brez zdravniškega potrdila. Ta pot je lahko zelo priročna v primeru lažjih respiratornih obolenj ali prehladov, je poudarila.

15.05 Vozniki in osebje formule ena se bodo morali cepiti

Mednarodna avtomobilistična zveza (FIA) je sporočila, da se bodo morali pred novo sezono svetovnega prvenstva formule ena vsi vozniki, njihovi spremljevalci, mehaniki in tudi novinarji, ki jo pokrivajo, ter posebni gostje cepiti proti covidu-19, poroča DPA.

Politika bo vpisana v pravilnik za novo sezono in ne bo dopuščala izjem, so sporočili predstavniki vodstva tekmovanja.

Njihovi odločitvi posamezniki že nasprotujejo. Voznik medicinskega avtomobila Fie Alan van der Merwe, je že sporočil, da se ne bo cepil, pričakovati je, da se mu bo pri nasprotovanju pridružil še kdo.

Formula ena je postala prvi šport, ki se je po pandemiji okrepil, saj je leta 2020 zaključil impresiven koledar s 17 dirkami, lani pa jih je bilo na sporedu 22.

Lewis Hamilton decembra lani v Abu Dabiju. FOTO: Kamran Jebreili/Pool via Reuters

Letošnja sezona s 23 dirkami se bo začela 20. marca v Bahrajnu in se zaključila v Abu Dabiju devet mesecev pozneje.

15. 00 Nemčija svari pred prehitrim sproščanjem omejitvenih ukrepov

Nemška vlada trenutno ne vidi možnosti za sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Tiskovni predstavnik vlade Steffen Hebestreit je danes zagotovil, da bodo vlada in dežele šle na pot sproščanja, ko bo to mogoče narediti odgovorno, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

»V trenutku, ko bomo imeli občutek, da lahko odgovorno sproščamo, bo ta vlada, bodo vse deželne vlade šle po tej poti,« je povedal. Je pa trenutno še prezgodaj, je poudaril.

Zdaj so še v fazi, ko število okužb narašča in v Nemčiji skoraj dnevno zaznavajo rekorde. Po Hebestreitovi oceni še niso dosegli vrhunca tega vala.

Inštitut Roberta Kocha je danes poročal o porastu sedemdnevne incidence okužb, dobili so tudi nov rekord. Na 100.000 prebivalcev so v zadnjih sedmih dneh potrdili skoraj 1177 okužb, pred enim tednom pa 840. Skupno so sicer v zadnjem dnevu potrdili 78.318 primerov okužb. V zadnjem dnevu je umrlo še 61 ljudi.

14.55 V Avstriji konec zaprtja družbe za necepljene proti covidu-19

V Avstriji se je danes za necepljene končalo zaprtje družbe, ki je veljalo od decembra. Osebe, ki niso cepljene proti covidu-19, se zdaj smejo prosto gibati zunaj, ne da bi jim grozila kazen. Sicer je v Avstriji še naprej za obisk večine javnih prostorov nujen pogoj PC, poroča avstrijski časnik Kronen Zeitung na svoji spletni strani.

V Avstriji so necepljeni v zadnjih tednih svoje domove lahko zapustili le, če so imeli dober razlog, med drugim pot na delo, nakup živil ali sprehod. Po novem se lahko gibajo na prostem brez razloga in se srečajo tudi s prijatelji. Še naprej ne smejo v lokale, na prireditve in večino trgovin, saj tu velja pogoj PC (preboleli ali cepljen proti covidu-19).

Medtem so v državi tudi v pričakovanju sprejetja zakona o obveznem cepljenju proti covidu-19. Predvidoma v četrtek bi ga lahko sprejel zgornji dom parlamenta. Po tem sledi še podpis predsednika Avstrije Alexandra Van der Bellna in objava v uradnem listu.

Približno teden pred uvedbo zakona v državi v celoti ni cepljenih še okoli 20 odstotkov ljudi. Pri čemer je 83 odstotkov odraslih prejelo najmanj en odmerek. Samo v zadnjih dveh tednih se je prvič cepilo okoli 85.000 ljudi. Najslabšo stopnjo precepljenosti imajo na avstrijskem Koroškem, kjer ima 78 odstotkov odraslih veljavno potrdilo o cepljenju, najboljšo na Gradiščanskem, kjer je cepljenih 86 odstotkov.

Obvezno cepljenje bo v Avstriji veljalo za vse polnoletne, ki imajo v Avstriji stalno ali začasno prebivališče. Izjema od ukrepa bodo le nosečnice in tisti, ki se ne morejo cepiti iz zdravstvenih razlogov.

Obvezno cepljenje bodo uvajali v treh fazah. V začetku februarja bo vsako gospodinjstvo prejelo pisno obvestilo o ukrepu. Ta začetna faza bo trajala predvidoma do sredine marca in šele potem bodo sprožili nadzor izpolnjevanja obveznosti. Necepljeni bodo morali od takrat naprej računati na kazen, ki bo v hitrem postopku znašala 600 evrov, v rednem postopku pa do 3600 evrov.

Če bodo epidemiološke razmere to zahtevale, se lahko uveljavi tudi tretja faza, ko bo z odlokom zvezne vlade določen časovni rok za cepljenje in nato z odobritvijo parlamenta uvedene tudi avtomatske kazni za necepljene po vsej državi.