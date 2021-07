Pred svetovnim dnevom hepatitisa brezplačno testiranje na hepatitis C

FOTO: Shutterstock

Pred svetovnim dnevom hepatitisa, 28. julijem, bo potekalo anonimno in brezplačno testiranje na okužbo z virusom hepatitisa C. Akcija bo potekala danes in v sredo med 14. in 19. uro na Poljanskem nasipu 58, brez naročanja in brez napotnice. Na voljo za pogovor pa bo tudi zdravnik, so sporočili z Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana.Akcijo kot vsako leto organizira Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana v sodelovanju z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Slovenskim društvom bolnikov, obolelih za virusnim hepatitisom SLOVENIJA HEP, in študenti medicine iz Projektov Imuno in Virus pri Društvu študentov medicine Slovenije.Svetovni dan hepatitisa bo letos potekal pod sloganom Virusni hepatitis ne more čakati! Pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) ga letos zaznamujejo petnajstič. Preprečevanje okužbe z virusoma hepatitisa B (HBV) in C (HCV) oziroma njeno zgodnje odkrivanje in zdravljenje preprečujeta nastanek raka na jetrih in odpoved delovanja jeter.Pred dnevom hepatitisa je Svetovna zdravstvena organizacija objavila poročilo o aktualnem bremenu okužbe z virusoma HBV in HCV ter realizaciji globalne strategije za njuno odpravo. Poročilo kaže, da je bilo v petih letih po postavitvi strategije WHO zaznati največ napredka na področjih cepljenja proti hepatitisu B in zdravljenja hepatitisa C z novimi zdravili, ki vodijo v popolno ozdravitev.Med letoma 2015 in 2019 se je v svetu delež zdravljenih za hepatitis C povečal za desetkrat. Vendar pa je leta 2019 v svetu zaradi posledic hepatitisa B ali C umrlo 1,2 milijona ljudi, tri milijone pa se jih je na novo okužilo.Najbolj pereč problem je še vedno odkrivanje okuženih, ki se okužbe ne zavedajo in dostikrat pomoč poiščejo šele, ko nenadoma odpovedo jetra ali nastane rak na jetrih, ki je dokazano povezan z okužbo s HBV ali HCV.Tudi pandemija covida-19 je posegla na področje virusnih hepatitisov, saj bo v prihodnjih letih močno povečala njihovo breme v svetu. Najnovejše statistične projekcije so pokazale, da bo zgolj enoletna zakasnitev v odkrivanju in zdravljenju hepatitisa C v prihodnjem desetletju povzročila 44800 novih primerov raka na jetrih in 72.300 smrti zaradi posledic hepatitisa C.V Sloveniji hepatitis C zelo dobro obvladujejo, saj so z aktivnim pristopom prvi v svetu povsem odstranili okužbo v določenih skupinah bolnikov, kot so hemofiliki, dializirani bolniki in okuženi s HIV. S strategijo 'odkrivaj in zdravi' so do leta 2020 odkrili že več kot tri četrtine okuženih in jih več kot polovico tudi pozdravili, so še sporočili iz UKC Ljubljana.