Predčasno razrešena direktorica ljubljanskega Holdinga

Zdenko Grozde, dolgoletno direktorico Javnega Holdinga Ljubljana, je z današnjo razrešitvijo na položaju zamenjal Krištof Mlakar. Mlakarja, ki je do zdaj opravljal funkcijo direktorja Voka Snage, pa bo na položaju tega javnega podjetja zamenjal David Polutnik, zdajšnji načelnik občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet. Zamenjava Grozdetove sicer ni presenečenje, saj je župan Zoran Janković za Delo že sredi decembra potrdil, da direktorica holdinga odhaja iz osebnih razlogov.

Grozdetova je veljala za tesno sodelavko župana Jankovića. FOTO: Roman Šipić/Delo

Iz ljubljanske občine so sporočili, da so na današnji skupščini družbenikov ljubljanskega holdinga med drugim sprejeli poslovne in investicijske načrte holdinga in odvisnih družb za leto 2023, se seznanili z oceno lanskega poslovanja, odločali pa so tudi o kadrovskih spremembah v vodstvu holdinga in javnega podjetja Voka Snaga.

Spomnimo, 16. decembra lani smo v Delu pisali, da Zdenka Grozde, dolgoletna direktorica Javnega holdinga Ljubljana, odhaja s položaja, nadomestil pa jo bo zdajšnji prvi mož Voka Snage Krištof Mlakar. To je takrat potrdil tudi župan Janković in odločno zatrdil, da Grozdetova kariere ne bo nadaljevala niti v okviru mestne uprave niti znotraj javnih podjetij Holdinga.

Neuradno: nova služba v Grosupljem

Zdenka Grozde se je na direktorsko mesto v holdingu zavihtela sredi leta 2003. Če bi aprila zaključila petletni mandat, bi bila na tem položaju kar dve desetletji. Po naših informacijah naj bi Grozdetova poslovno pot nadaljevala na občini Grosuplje, in sicer naj bi se (kot edina kandidatka) prijavila na razpis za direktorico grosupeljske občinske uprave. Ali to drži, smo vprašali tudi grosupeljskega župana Petra Verliča, vendar odgovorov nismo prejeli. Prav tako se na naše klice ni odzvala Grozdetova.

Naši sogovorniki, ki ne želijo biti imenovani, pa se strinjajo, da je predčasna zamenjava Zdenke Grozde na vrhu holdinga presenečenje, saj je veljala za dolgoletno tesno sodelavko župana Jankovića. MOL ima sicer v Holdingu večinski, več kot 87-odstotni delež, preostale (manjšinske) deleže pa imajo občine Medvode, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Škofljica, Dol pri Ljubljani in Horjul.

Za zdaj načrtujejo dobiček

Vse družbe v skupini javnega holdinga za letos načrtujejo pozitivni poslovni izid, so sporočili po skupščini družbenikov. Vendar pa bodo odvisne družbe, v »primeru večjih odstopanj od izhodišč za izdelavo poslovnega načrta za leto 2023, uporabljenih v izredno nepredvidljivih in negotovih okoliščinah, pripravile rebalans poslovnega načrta«. Javni holding Ljubljana za letos tako načrtuje pozitivni rezultat v višini 4,1 milijona evrov, Voka Snaga in LPP v višini 48.000 evrov, Energetika Ljubljana pa v višini 8,3 milijona evrov.