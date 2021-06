Predlagana omejitev obiskovanja soteske Vintgar

FOTO: Blaž Račič/Delo

Soteska Vintgar je 1600 metrov dolga in do 250 metrov globoka soteska na vzhodnem robu Triglavskega narodnega parka, 4 kilometre severozahodno od središča Bleda. Izoblikovala jo je reka Radovna, ki se kmalu po izhodu iz soteske kot desni pritok izliva v Savo Dolinko. Soteska se konča s 13 metrov visokim rečnim slapom Šum.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je pripravilo odredbo, s katero želi omejiti obiskovanje in ogledovanje naravne vrednote Vintgar v Triglavskem narodnem parku. Na območju od vstopne točke v vasi Podhom do izstopne točke pri slapu Šum bi se po novem lahko dnevno nahajalo 2200 obiskovalcev, vendar hkrati ne več kot 240. V zadnjem času je bil urejen enosmerni ogled, zaradi epidemije pa je bila priporočena tudi najava in rezervacija vstopnic.V zadnjih desetih letih se je zaradi splošnega trenda rasti turizma v Sloveniji močno povečal tudi obisk soteske Vintgar. Leta 2011 je Vintgar obiskalo približno 77.000 obiskovalcev, leta 2016 220.000 in leta 2019 že več kot 400.000. »V osmih letih se je torej obisk soteske povečal za več kot petkrat, zato se pojavljajo številni okoljski, naravovarstveni in sociološki problemi,« ugotavljajo na ministrstvu. »Vintgar je med najbolj obremenjenimi območji v narodnem parku.«Zavod RS za varstvo narave in Javni zavod Triglavski narodni park sta na MOP posredovala strokovni predlog za omejitev števila obiskovalcev v soteski do njene nosilne zmogljivosti, ki temelji na oceni ogroženosti narave in doseganja ciljev narodnega parka. Med drugim sta izpostavila povečan pritisk na živo naravo območja, predvsem na obvodne ptiče in ptiče, vezane na habitate sotesk in skalnih sten in močno povečan vpliv na obrečni živi svet.Z vidika prostora, prometa in varstva okolja sta izpostavila prometno preobremenjenost vstopnih točk (Podhom, Blejska Dobrava, Zasip, ...), nelegalno parkiranje po travnikih, preobremenjenost lokalnih cest in umeščanje začasnih parkirišč v poletni sezoni na površine, ki niso namenjene za parkiranje, ter neustrezno kapaciteto sanitarij glede na število obiskovalcev in neustrezno čiščenje odpadne vode s sistemom greznic.»Velik obisk soteske vpliva tudi na kakovost življenja prebivalcev predvsem Podhoma, pa tudi Gorij, Zasipa in Blejske Dobrave. V poletnem času je močno otežena mobilnost prebivalcev na lokalnih cestah. Vrstijo se pozivi občanov po ureditvi razmer, dejavna je civilna iniciativa, razmere so na vrhuncu sezone kritične. Obisk vpliva tudi na javne storitve, predvsem na območju pokopališča Blejska Dobrava, kjer so zaznane motnje pri pogrebnih obredih,« pa sta zavoda navedla problematike s sociološkega vidika.