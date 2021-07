Dikaučič: Predlog zakona za medresorsko obravnavo predvidoma nared jeseni

Minister za pravosodje Marjan Dikaučič, ki je v ponedeljek na spoznavnem obisku gostil predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Roberta Šumija, je gosta seznanil s pripravo zakona o varstvu prijaviteljev kršitev prava. Zakonski predlog bo po njegovi oceni za strokovno in medresorsko obravnavo predvidoma pripravljen v začetku jeseni.







Ta zakon, ki bo celovito urejal zaščito žvižgačev, je trenutno v fazi interne priprave, so zapisali na ministrstvu za pravosodje. Na delovnem sestanku pa se je minister danes sestal s predsednikom Zbornice upraviteljev Slovenije Andrejem Perdanom, s katerim sta govorila o spremembi zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki je v pripravi. Osredotočila sta se na to, kako so bili pri oblikovanju zakonodajnih rešitev upoštevani pripombe in predlogi, ki so jih v okviru strokovne razprave podali zbornica in nekateri njeni člani.



Dotaknila sta se aktualnih primerov iz sodne prakse, težav, s katerimi se upravitelji srečujejo pri opravljanju svojega dela ter njihovega položaja in vloge v razmerju do sodišča in drugih udeležencev v insolvenčnih postopkih. Minister Dikaučič se je od svojega imenovanja na ministrsko mesto sredi junija do zdaj že sestal tudi z generalnim državnim tožilcem Dragom Šketo in predsednikom vrhovnega sodišča Damijanom Florjančičem.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: