Predlogi za zvišanje cen vrtcev se vrstijo

V nadaljevanju preberite:

»Lani so se plače dvignile za dvajset odstotkov, pri čemer te predstavljajo osemdeset odstotkov vseh naših stroškov. Vrtci se povsod po Sloveniji dražijo, drugače ne gre,« meni predsednica Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije Romina Epih. V piranski občini, kjer so podražitev vrtca uvrstili na dnevni red današnje seje, so napovedali celo protest proti županu Mateju Koreniki.

Predlog za zvišanje cen vrtcev so pripravili tudi na koprski občini, a so ga prejšnji teden s seje občinskega sveta umaknili. Kot so navedli, se trend višanja plač iz lanskega leta nadaljuje tudi letos, ko so se med drugim zvišali nadomestilo za malico, minimalna plača, regres in plače pomočnic vzgojiteljic. Po njihovi oceni bodo vsi letošnji znani vladni ukrepi pomenili višji odhodek koprskih javnih vrtcev v višini skoraj milijon evrov