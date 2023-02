V Kranju se bodo vrtci podražili od 14 do 28 odstotkov

Kranj - Kranjski mestni svetniki so na sredini seji potrdili 14-odstotno podražitev cen vrtčevskih programov. Podprli so vložitev pobude za oceno ustavnosti glede državnega sofinanciranja Prešernovega gledališča Kranj in Galerije Prešernovih nagrajencev. Kljub anonimki krajanov Mlake pa so podprli tudi posodobitev tamkajšnjega mesnopredelovalnega obrata.

Občinski svet je župana pooblastil, naj vloži zahtevo za oceno ustavnosti zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in zakona o financiranju občin v delu, ki se nanaša državno sofinanciranje javnih zavodov na področju kulture.

Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil župan Matjaž Rakovec, se je občina pred tem že večkrat obrnila na ministrstvo za kulturo glede povečanja deleža državnega sofinanciranja Prešernovega gledališča in Galerije Prešernovih nagrajencev, a pri tem ni bila uspešna.

Zato so se na občini odločili za ustavno pritožbo. Kot poudarjajo, imata namreč obe ustanovi širši pomen in sta samo zaradi ustanoviteljstva lokalne skupnosti, in ne države, v neenakopravnem položaju s podobnimi zavodi po Sloveniji pri zagotavljanju državnega financiranja.

Olajšava za tiste s posojili

Osrednja tema seje je bila podražitev vrtčevskih programov zaradi višjih stroškov dela, materiala in živil. V javnih vrtcih bodo cene v povprečju višje za 14 odstotkov, v zasebnih vrtcih s koncesijo pa za od 18 do 24 odstotkov.

Svetniki so potrdili tudi olajšavo za starše, ki odplačujejo stanovanjske kredite, tako da se staršem od 2. do vključno 6. dohodkovnega razreda pri osnovi za plačilo upošteva znižanje za en dohodkovni razred.

Razliko med ceno programa vrtca in plačili staršev za otroke s svojega območja krije občina. Kot je pojasnil Rakovec, so vrtci največja postavka v občinskem proračunu. Zaradi podražitve se bo znesek v letošnjem letu povečal s 7,8 na 8,2 milijona evrov.

»Zavedamo se, da je draginja na pohodu in da je podražitev problematična za starše, po drugi strani pa imamo na občini vrsto investicij v vrtce, ki jih tekoča poraba ne sme bremeniti,« je izpostavil župan. Občina načrtuje štiri milijone evrov vredno rekonstrukcijo vrtca Sonček, ki se bo s treh oddelkov povečal na sedem.

Višje bodo tudi ekonomske cene storitev pomoči družini na domu, ki se bodo zvišala za 2,62 evra na 25,75 evra, vendar bo za uporabnike ostala nespremenjena. V občinskem proračunu je za subvencioniranje te storitve letos planiranih okoli 780.000 evrov, če bodo uspeli zaposliti 29 oskrbovalk.

Svetniki so potrdili tudi prerazporeditve dodatnih sredstev za več projektov, katerih izvedba se je, kot je pojasnil župan, zaradi ukrajinske krize in podražitve materiala, zamaknila in podražila. Gre za ureditve kolesarskih povezav, izgradnjo parkirišča na Zlatem polju in parkirišča za avtodome na Partizanski cesti ter prizidka k Osnovni šoli Staneta Žagarja, za katerega župan računa, da bo v kratkem vendarle dobil uporabno dovoljenje.

Svetniki so sprejeli tudi sklep o načinu priprave in določitvi višine sredstev participativnega proračuna za prihodnji dve leti ter se seznanili z informacijo župana, da je za drugo podžupanjo izbral Manjo Zorko, ki bo v prvi vrsti zadolžena prav za odnose s krajevnimi skupnostmi, s katerimi se je sodelovanje krepilo že v zadnjih štirih letih.

Zaračunavanje parkirnin pod Joštem

Svetniki so prisluhnili tudi pobudi Krajevne skupnosti Jošt, da se za 82 parkirnih mest pod Joštom uvede plačevanje parkirnine. Zbrana sredstva pa bodo namenili vzdrževanju parkirišč, ceste in poti.

Niso pa svetniki sledili krajanom Mlake, ki so jih z anonimnim pismom pozvali, naj ne potrdijo predlagane lokacijske preveritve in s tem ne omogočijo širitve podjetja Halal Guda Doner Kebap. Krajane motita hrup in smrad, ki se zaradi proizvodnje mesnih izdelkov širita iz obrata. Župan pa je poudaril, da gre za posodobitev obrata, ki bo tako opremljen z najsodobnejšo tehnologijo, zato se lahko nadejajo čistejšega zraka in varnejše proizvodnje.