Predsednica republike bo na lastno pobudo znova nagovorila državni zbor

Poslanci bodo danes začeli še zadnje redno plenarno zasedanje letos. Uvodoma bo DZ na lastno pobudo nagovorila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Sledila bodo poslanska vprašanja premierju Robertu Golobu, tokrat o nespoštovanju državnih institucij, rušenju pravne države, položaju upokojencev in pomoči družinam otrok s posebnimi potrebami.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo DZ na lastno pobudo nagovorila drugič od nastopa funkcije. Kot je namreč napovedala že kmalu po nastopu mandata povedala, si želi vsako leto ob koncu leta nagovoriti državni zbor.

Nastop pred DZ na lastno pobudo predsedniku republike omogoča poslovnik DZ. Skladno s tem je prva točka na dnevnem redu decembrskem seje predsedničino mnenje in stališče, »povezano z oceno odpornosti Slovenije pri odzivu na spremembe in izzive doma in v svetu«.

Nato bodo skladno z običajnim potekom rednih plenarnih zasedanj sledila poslanska vprašanja predsedniku vlade. Poslanka opozicijske NSi Vida Čadonič Špelič bo premierja povprašala o »nespoštovanju državnih institucij«. Poslanec opozicijske SDS Rado Gladek bo zastavil vprašanje o rušenju temeljev pravne države, njegova poslanska kolegica Alenka Helbl o socialnem in gmotnem položaju upokojencev.

Premierja bodo med drugim povprašali o »nespoštovanju državnih institucij«. FOTO: Leon Vidic/Delo

Poslanka Svobode Alenka Živic pa bo zastavila vprašanje o pomoči družinam otrok s posebnimi potrebami pri negi, varstvu, vsakdanjih opravilih in aktivnostih in podpori družinam otrok z redkimi genskimi boleznimi.

Tudi nadaljnji dnevni red redne seje napoveduje pestro parlamentarno dinamiko tega tedna. Poslance čaka glasovanje o predlogu za razrešitev predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, imenovanje Ksenije Klampfer na čelo ministrstva za digitalno preobrazbo ter interpelacija o delu in odgovornosti ministra za finance Klemna Boštjančiča.