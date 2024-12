Predsednica bo poiskala novega kandidata ali kandidatko

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je odločila, da ne bo ponovila razpisa za mesto guvernerja Banke Slovenije. Predsednica bo zdaj poiskala novo kandidatko ali kandidata, pri čemer bo glavni kriterij izbire še naprej strokovnost, so sporočili iz njenega urada.

Pred dokončno izbiro bo predsednica, skladno z običajnim postopkom, opravila posvetovanja s predstavniki poslanskih skupin, da bi novi kandidatki ali kandidatu zagotovila čim širšo podporo. V predsedničinem uradu so nam še eksplicitno pojasnili, da nihče od prijavljenih kandidatov (poleg predlaganega Antona Ropa, ki je dobil premajhno podporo v DZ, so to še Saša Jazbec, ki jo podpira koalicija, Milan M. Cvikl, Miha Mihič, Sibil Svilan in dosedanji guverner Boštjan Vasle) ne more računati na predsedničino podporo v novem krogu.

Aktualnemu guvernerju Boštjanu Vasletu sicer šestletni mandat poteče v začetku januarja, do imenovanja njegovega naslednika pa bo Banko Slovenije vodil njegov namestnik Primož Dolenc. Tako začasno vodenje sicer lahko traja največ eno leto. Če bodo ključni politični akterji v državi dosegli kadrovski dogovor je sicer možno o glasovanje o novem kandidatu ali kandidatki že ta mesec, a je precej bolj verjetno, da bo do njega prišlo na januarski seji državnega zbora.