Novi predsednik programskega sveta je Peter Gregorčič

Na ustanovni seji programskega sveta v mandatnem obdobju 2022 do 2026 je bil z veliko večino za predsednika programskega sveta izvoljen Peter Gregorčič, izredni profesor na fakulteti za strojništvo, podpredsednik Kolesarske zveze Slovenije in oče štirih otrok. Za namestnika pa so programski svetniki iz svojih vrst izvolili Andreja Prebila.

Programski svet je formiral tudi delovna telesa programskega sveta za posamezna področja oziroma jih popolnil s člani.

Ker v 29-članski programski svet, ki tudi imenuje in razrešuje vodstvo RTV Slovenija, kar 21 članov imenuje večina v državnem zboru, so stranke Koalicije ustavnega loka tokratni izbor označile za zadnji korak SDS pri prevzemu RTV Slovenija.

Potrdili so namreč le kandidate koalicije SDS, NSi, SMC in njenih podpornic Desus in SNS, medtem ko zakon o RTV določa, da mora državni zbor pri imenovanju v programski svet v največji možni meri upoštevati zastopanost strank v državnem zboru.

Člani programskega sveta za mandatno obdobje 2022 – 2026 so:

Madžarska narodna skupnost

POŽONEC Robert

Italijanska narodnostna skupnost

RUNCO David

SAZU

akad. dr. SPLICHAL Slavko

Predsednik RS

zas.prof JUHANT Janez

FILO Geza

zaposleni v RTV Slovenija

DRNOVŠEK Gregor

HRIBAR Aleksander

PAJEK Robert

Državni zbor RS (na predlog političnih strank)

CESAR Dejan

GAŠI Anuša

GOŠNIK Vane

JEROVŠEK Jožef

dr. LAPORNIK Maja

Državni zbor RS (na predlog gledalcev in poslušalcev)

BOGATAJ Alojzij

FLEGAR Nastia

mag. GOTAR Alenka

HODEJ Rok

KMETIČ Slavko

dr. OBLAK Leon

PREBIL Andrej

dr. ŠTUHEC Ivan

ČANDER Mitja

map. EMERŠIČ Jurij Pavel

dr. GREGORČIČ Peter

KRAMBERGER Ivan

KUŠAR Žiga

REMEC Klara

STERGEL Jelka

TOMŠIČ Matevž